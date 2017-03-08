Kabataş inşaatı neden durdurulmadı; Koruma Kurulu "Tarihi camiye zarar veriyor" dedi, Vakıflar karşı çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul II Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün, Kabataş'ta yapımına geçen yıl başlanan ve kanatları açık bir martı şeklinde tasarlandığı için kamuoyunda "Martı Projesi" olarak da bilinen "Kabataş Transfer Merkezi Projesi"nin inşaatının durdurulmasını talep ettiği öğrenildi. Karar, "proje inşaatının, tarihi/kültürel varlık olarak koruma altında bulunan Molla Çelebi Camii'ne zarar verdiği" yolundaki başvuru üzerine alındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise, "İnşaat çalışmaları camiye zarar vermiyor" görüşünde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada da, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün camiye zarar verilmediğini savunması üzerine inşaat çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Camiden 54 metre uzaklıkta iskele kazıkları çakılmakta, aynı zamanda 44 metre uzaklıkta metro şaftı çalışması yer almakta ve her iki uygulamacı tarafından özel teknolojik aletler ile çevrede yer alan tüm tarihi eserler ve mevcut yapılar izlenmektedir. Söz konusu camii restorasyonu yeni başlamıştır. Koruma Kurulu’na bir vatandaş tarafından yapılan şikayet üzerine, Kurul tedbiren işin durdurulmasını ve caminin kontrol edilmesini istemiştir. Bu karar üzerine uygulama durdurulmuştur ve herhangi bir olumsuz etkinin söz konusu olmadığı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tespit edilip, durum Kurul’a resmi yazıyla iletilmiştir. Bunun üzerine Kurul yeni bir kararla çalışmanın devam edebileceğini bildirmiştir. Deformasyonlara karşı gerekli teknolojik ölçüm ve kontrol donanımıyla iş devam etmektedir. Herhangi bir sorun yoktur, camide de herhangi bir deformasyon söz konusu değildir"

"Kabataş'a çakılan 'Martı' kazıkları, İstanbul'un silüetini de bozacak"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 13 Mayıs 2016 tarihinde alınan karar doğrultusunda görüşülen ve İstanbul Büyükşehir Ulaşım ve Trafik Komisyonu - İmar ve Bayındırlık Komisyonu Müşterek Raporu'nda belirtilen Beyoğlu - Kabataş Yolcu İskelesine ait 1/1000 -1/1500 ölçekli teklifinde şu husus yer alıyordu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığının (İlgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun) imar planına esas görüş ve önerileri ile gerekli izinler alınmadan uygulama ve yapılanmaya geçilemez"

Bölge sakinlerinden Nazlı Erinoğlu'nun 16 Kasım 2016 tarihli dilekçesinde, 'Kabataş Martı Projesi' kapsamında yapılan inşaat çalışmalarının, tarihi Molla Çelebi Camii'ye zarar verdiği iddia edilmişti.

Müdür Vekili Gülden Arsal'ın imzasıyla verilen yanıtta şu ifadeler yer aldı:

"21 ada, 1 parsel, İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.07.1993 tarih ve 4750 sayılı kararıyla belirlenen Kentsel Sit Alanı içinde kalmakta olup söz konusu parselde yer alan Molla Çelebi Camii İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.04.2006 tarih ve 184 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiş ve koruma grubu I olarak belirlenmiştir"

"İlgili yazılarda bahsi geçen ve Kabataş Yolcu İskelesi’ne ilişkin proje kapsamında devam etmekte olan inşai uygulamarın, 21 ada, 1 parselde yer alan Molla Çelebi Camii’ye etkilerinin tespit edilmesi, konu Kurul gündeminde görüşülünceye kadar camiye ve iskele etrafında yer alan tescilli kültür varlıklarına zarar verebilecek işlemlerin durdurulması, Kurul izni alınmadan herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması ve gerekli güvenlik önlemlerinin Belediyesince alınması hususunda gereğini rica ederim”

"Gerekli izinler alınmadan uygulama ve yapılanmaya geçilemez"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Mayıs 2016 tarihinde alınan karar doğrultusunda görüşülen ve İstanbul Büyükşehir Ulaşım ve Trafik Komisyonu - İmar ve Bayındırlık Komisyonu Müşterek Raporu'nda belirtilen Beyoğlu - Kabataş Yolcu İskelesine ait 1/1000 -1/1500 ölçekli teklifte şu hususlar yer alıyordu:

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının imar planına esas görüş ve önerileri ile gerekli izinler alınmadan uygulama ve yapılanmaya geçilemez.

- İskelelere yanaşacak deniz araçlarının ağırlıklarının 1.350 DWT ve üzeri olması durumunda proje için ÇED başvuru dosyasının hazırlanarak Çevre ve Orman Bakanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir. Proje kapsamında, ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu kararı alınmadıkça uygulama ve yapılanmaya geçilemez.

- Kültür ve Turizm Bakanlığının (İlgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun) imar planına esas görüş ve önerileri ile gerekli izinler alınmadan uygulama ve yapılanmaya geçilemez

- Hazırlanacak detaylı jeolojik-jeoteknik etüt raporunun İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu onaylanmadan uygulama ve yapılanmaya geçilemez.