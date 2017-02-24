"Kabataş'a çakılan 'Martı' kazıkları, İstanbul'un silüetini de bozacak"

Kabataş'ta geçen yıl yapımına başlanan ve kanatları açık bir martı şeklinde tasarlandığı için kamuoyunda "Martı Projesi" olarak da bilinen "Kabataş Transfer Merkezi Projesi"nde denize doğru uzanacak iskeleler için kazık çakma işleminin büyük bölümü tamamlandı. Denize çakılan kazıkların, İstanbul'da tarihi yarımadanın silüetini bozacağını belirten TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar, "Proje inşaatı ve dolgu sahası ilerledikçe kıyı kimliğinde ne yazık ki telafisi olmayan zararlar oluşmaya başlayacak. Kabataş'a çakılan kazıklarla İstanbullular bu tehdidi görmeye başladı bile" dedi.

İskelelerin yüksekliğinin, şehrin siluetini bozmaması için 9.5 metreyi geçmeyeceği iddia edilmişti.