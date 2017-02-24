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Çevre

"Kabataş'a çakılan 'Martı' kazıkları, İstanbul'un silüetini de bozacak"

Şehir Plancısı Akif Burak Atlar: İstanbullular tehditi görmeye başladı bile...

24 Şubat 2017 21:13

Kabataş'ta geçen yıl yapımına başlanan ve kanatları açık bir martı şeklinde tasarlandığı için kamuoyunda "Martı Projesi" olarak da bilinen "Kabataş Transfer Merkezi Projesi"nde denize doğru uzanacak iskeleler için kazık çakma işleminin büyük bölümü tamamlandı. Denize çakılan kazıkların, İstanbul'da tarihi yarımadanın silüetini bozacağını belirten TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar, "Proje inşaatı ve dolgu sahası ilerledikçe kıyı kimliğinde ne yazık ki telafisi olmayan zararlar oluşmaya başlayacak. Kabataş'a çakılan kazıklarla İstanbullular bu tehdidi görmeye başladı bile" dedi.

Kabataş Martı Projesi...İskelelerin yüksekliğinin, şehrin siluetini bozmaması için 9.5 metreyi geçmeyeceği iddia edilmişti. 

Avan (ön) projeye göre yapılan uygulamanın planlama ilkeleriyle bağdaşmadığını belirten Atlar, şöyle konuştu

"Beyoğlu Kentsel Sit Alanı'nında bulunan bölgede yapılan dolgu çalışmalarında, ne yazık ki koruma ilkeleri gözardı ediliyor, avan projeye göre yapılan uygulama planlama ilkeleriyle bağdaşmıyor. Kabataş sahili, üzerinde İstanbul tarihinin değerli mimarları Mimar Sinan'ın eseri Molla Çelebi Cami, Garabet Balyan'ın eseri Valide Sultan Cami ve devamında yine Balyan Ailesi'ne ait Dolmabahçe Sarayı'nın bulunduğu önemli bir silüet alanı. Proje inşaatı ve dolgu sahası ilerledikçe kıyı kimliğinde ne yazık ki telafisi olmayan zararlar oluşmaya başlayacak. Kabataş'a çakılan kazıklarla İstanbullular bu tehdidi görmeye başladı bile..." 

 

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KabataşMartı ProjesiTMMOBAkif Burak Atlarİstanbul

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