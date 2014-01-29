Justin Bieber'ın sınır dışı edilmesi için imzalar tamam, Beyaz Saray açıklama yapacak

ABD'de uyuşturucu ve alkol etkisinde araba sürerken gözaltına alınan Justin Bieber’ın ülkeden sınır dışı edilmesi için başlatılan kampanya 100 bin imzaya ulaştı. ABD yasalarına göre bir imza kampanyası 100 bin sınırına ulaştığında Beyaz Saray sözcüleri konu ile ilgili açıklama yapmak zorunda.

Beyaz Saray, kamudan gelen dilekçelere cevap verdiği ‘We the People’ sayfasında açılan dilekçede Kanadalı 19 yaşındaki şarkıcının sınır dışı edilmesi ve yeşil kartının iptal edilmesi isteniyordu.

Dilekçe gerekli olan 100 bin imzaya ulaştığı için gözler Beyaz Saray'a çevrildi. Ancak yetkililer Kanada vatandaşı olan Bieber'ın yeşil kartla değil başka bir tür vizeyle ABD'ye giriş-çıkış yaptığını ifade etti. ABD göçmenlik yasalarına göre, bir kişi büyük çaplı bir suça karışmadığı ve bir yıldan fazla hapis cezası almadığı sürece vizesi iptal edilmiyor.

100 binin üzeinde imza toplayan dilekçede, "ABD halkı olarak tehlikeli, dikkatsiz ve uyuşturucu kullancısı Justin Bieber’ın sınır dışı edilmesi ve yeşil kartının iptal edilmesini istiyoruz. Sadece insalarımızın güvenliğini tehdit etmekle kalmıyor, ülkemizin gençleri üzerinde de kötü bir etki bırakıyor” sözlerine yer verilmişti.

