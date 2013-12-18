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Justin Bieber müziği bırakıyor mu?

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın müziği bırakacağı ileri sürüldü

18 Aralık 2013 12:34

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, aldığı yeni bir kararla hayranlarını şaşırttı. Los Angeles şehrinde bir radyo programına katılan Bieber, son albümünün ardından müziği bırakacağını söylediği iddia edildi.

Genç şarkıcı kararını, “Bir sanatçı olarak büyümek istiyorum. Bir adım geri atıyorum. Müziğimin olgunlaşmasını istiyorum” sözleriyle açıkladı.

Bieber bu kararıyla hayranlarını korkutsa da, açıklamasının bir şakadan ibaret olduğu düşünülüyor. Şarkıcı daha önce de röportajlarında yanıltıcı cevaplar vermiş ve müziği bırakacağına değinmişti.

 

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