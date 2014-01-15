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Justin Bieber'ın evine polis baskını

İddialara göre ise Justin Bieber'ın karıştığı olayda, komşusunun evi 20 bin dolarlık zarara uğradı

15 Ocak 2014 12:32


Justin Bieber’in California eyaletinin Calabasas kentinde bulunan malikanesine, geçtiğimiz hafta Kanadalı şarkıcının, komşusunun evine yumurta attığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında baskın yapıldı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Bieber’ın komşusu, geçtiğimiz hafta ünlü şarkıcının kendisine küfürler savurarak evine çok sayıda yumurta fırlattığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Bieber’ın malikanesinin kapısına arama izniyle gelen polis, baskın sırasında evde bulunan ünlü şarkıcıyı da evde yapılan araştırmalar süresince evin garajında gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten polis, Bieber’ın malikanesinin güvenlik kameralarını kontrol ederek, iddialara kanıt bulmaya çalışıyor. Ayrıca 19 yaşındaki Kanadalı ünlü şarkıcının evinde aramalar sırasında uyuşturucu veya illegal herhangi bir şey bulunursa başka suçlamalarla da karşı karşıya kalabilir.

 

Bieber hapse girebilir

 

Yasalara göre şahsi mülke 400 dolardan fazla zarar verilmesi ağır suça giriyor. İddialara göre ise Justin Bieber’ın karıştığı olayda, komşusunun evi 20 bin dolarlık zarara uğradı. Bu sebeple Bieber 3 yıla kadar hapis cezası alabilir.

 

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