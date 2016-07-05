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Bilim / Teknoloji

Juno, Jüpiter'e kavuşuyor

“Juno, şiddetli bir radyasyon ortamında ilerliyor, ancak buna dayanabilmeli”

05 Temmuz 2016 01:13

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2011'de uzaya fırlattığı uzay aracı Juno, bugün Jüpiter'in yörüngesine oturacak.

Sputnik’in haberine göre, güneş enerjisiyle çalışan uzay mekiği olan Juno, Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegenle en yakın karşılaşma için Jüpiter'e doğru ilerliyor.

Juno'nun, ilerleyen saatlerde, saatte 250 bin kilometrelik hızını düşürmek için ana roket motorunu ateşlemesi bekleniyor. Otomatik pilotta ilerleyen Juno, yeryüzündeki kontrolörlerin yardımı olmadan bütün hareketlerini ayarlayabiliyor.

​Uzay mekiğini inşa eden Lockheed Martin’in program yöneticisi Kenny Starnes, "Juno, şiddetli bir radyasyon ortamında ilerliyor, ancak buna dayanabilmeli” dedi.

NASA, 1 Temmuz'da 'Juno'nun, Jüpiter’in manyetik alanına girdiğini ve misyonun tamamlanmasının 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne yetiştirilmesi için bilimin sınırlarının zorlandığını bildirmişti.

​5 Ağustos 2011'de uzaya fırlatılan basketbol sahası büyüklüğündeki uzay aracı Juno, güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'in kozmik yapısını, ilk oluşma halini, iç yapısını, atmosferini ve Güneş Sistemi'nin tarihini araştıracak.

Herhangi bir aksilik olmadan her şeyin planlanan şekilde gitmesi durumunda Juno, bugün Jüpiter'e en yakın mesafeye ulaştığında radyo dalgalarıyla NASA'ya 3 'bip' sesi gönderecek. Söz konusu sinyali alan bilim insanları, uzay aracını yavaşlatarak Jüpiter'in yörüngesine yerleşmesini sağlayacak.

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NASA'nın uzay aracı Juno yüz milyonlarca kilometre yol katettikten sonra Jüpiter'in manyetik alanına girdi. Önümüzdeki günlerde Jüpiter'in yörüngesine yerleşecek araç bir yıl boyunca dev gezegen etrafında turlayacak.

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