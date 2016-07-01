Juno Jüpiter'in yörüngesine girmeye hazırlanıyor



Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) ait uzay aracı Juno'nun 4 Temmuz'da Jüpiter'e varması bekleniyor.

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'in sırlarını çözmek için yola çıkan Juno'nun gezegene varmasına çok az kaldı.

Juno, Jüpiter'in yoğun radyasyonlu çevresine yaklaşınca, motorunu yavaşlatarak gezegenin yörüngesine girecek.

Her şey planlandığı gibi giderse, Juno, dev gezegenin kutupları etrafında bir yıl boyunca turlayacak ve gezegenin güney ve kuzey ışıklarını incelemek için bulutların içine girecek.

Kayalık bir gezegen olan Dünya'nın aksine Jüpiter çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşan bir gaz devi.