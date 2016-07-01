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Yaşam
Deutsche Welle

Juno Jüpiter'in yörüngesine girmeye hazırlanıyor

NASA'nın uzay aracı Juno yüz milyonlarca kilometre yol katettikten sonra Jüpiter'in manyetik alanına girdi. Önümüzdeki günlerde Jüpiter'in yörüngesine yerleşecek araç bir yıl boyunca dev gezegen etrafında turlayacak.

01 Temmuz 2016 17:45


Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) ait uzay aracı Juno'nun 4 Temmuz'da Jüpiter'e varması bekleniyor.

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'in sırlarını çözmek için yola çıkan Juno'nun gezegene varmasına çok az kaldı.

Juno, Jüpiter'in yoğun radyasyonlu çevresine yaklaşınca, motorunu yavaşlatarak gezegenin yörüngesine girecek.

Her şey planlandığı gibi giderse, Juno, dev gezegenin kutupları etrafında bir yıl boyunca turlayacak ve gezegenin güney ve kuzey ışıklarını incelemek için bulutların içine girecek.

Kayalık bir gezegen olan Dünya'nın aksine Jüpiter çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşan bir gaz devi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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NASAJunoJüpiterUzayHavacılık DairesiTemmuz JüpiterSistemiDünyaDeutsche Welle Türkçe DW/BS/AÜ/NH

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