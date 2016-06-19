NASA'nın uzay aracı Juno 4 Temmuz’da Jüpiter’de

Beş yıldır yolda olan NASA’nın uzay aracı Juno’nun 4 Temmuz’da Jüpiter’e ulaşması bekleniyor. Juno, dev gezegenin nasıl oluşup geliştiğini araştıracak.

NASA'nın uzay aracı Juno, Jüpiter'in yoğun radyasyonlu çevresine yaklaşırken, motorunu yavaşlatıp yörüngeye oturacak.

Southwest Araştırma Enstitüsü'nde görevli misyon şefi Scott Bolton, tek bir deneme şansı olduğunu söyledi.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse, Juno, Jüpier'nin kutupları etrafında bir yıl boyunca turlayacak ve bulutların içine girerek kuzey ve güney ışıklarını inceleyecek. Bu ışıkların Güneş Sistemi'nde en güçlüsü olduğu belirtiliyor.

NASA merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Bolton, "Jüpiter ile ilgili her şey aşırı” ifadesini kullandı.

Beş yıl süren yolculuk

1970'li yıllardan beri, sayısız uzay aracı Jüpiter etrafında turladı ya da yakınından geçti. Büyük kırmızı nokta da dâhil sayısız fotoğraf ve veri elde edildi. Ancak şu ana dek en kapsamlı çalışma Galileo uzay aracıyla yapılan oldu. 14 yıl boyunca gezegeni ve uydularını inceleyen Galileo gezegenin yüzeyine de bir araştırma robotu yollamıştı.

Kayalık bir gezegen olan Dünya'nın aksine Jüpiter bir gaz devi. Çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşuyor. Bilim insanları Jüpiter'in katı bir çekirdeğe sahip olup olmadığı ya da gezegende ne kadar oksijen ve su bulunduğu konusunda bilgi sahibi değil.

Juno'nun yolculuğu beş yıl sürdü. 2018'de misyonunu tamamlamasını ardından Jüpiter'in atmosferine girip yanarak yok olması bekleniyor.