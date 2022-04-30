Johnny Depp’in eski korumasının “penis” açıklaması mahkeme salonundakileri güldürdü: Görsem hatırlardım

Hollywood yıldızı Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e açtığı iftira davasında ifade veren Depp’in eski koruması Malcolm Connolly’nin penis açıklaması mahkeme salonunu kahkahaya boğdu.

Zoom üzerinden toplantıya katılan Connolly, Depp ile Heard arasında 2015’te Avustralya’daki evlerinde gerçekleşen kavga ile ilgili konuştu. Heard, tartışma sırasında Depp’in penisini çıkararak tuvaletini yaptığını iddia etmişti. Connolly’nin ise bu iddia ile ilgili olarak yaptığı açıklama mahkeme salonunda gülüşmelere sebep oldu.

Connolly, “Eğer Bay Depp’in penisini görsem hatırlardım” dedi. Bu sözler mahkeme salonunda kahkahaya sebep olurken, son dönemde asık suratlı bir şekilde mahkeme salonunda görülen Depp, kahkahaya boğuldu. Depp yüzünü kapatarak gülerken Heard’ün ise kaskatı kesildiği kayıtlara geçti.

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