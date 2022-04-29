Johnny Depp'in koruması: Aktörün yatağındaki dışkı Amber Heard'e ait

Hollywood yıldızı Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e açtığı iftira davasında ifade veren Starling Jenkins, bir türlü çözülemeyen dışkı meselesine dair açıklama yaptı.

Aktörün korumalarından biri olan Jenkins'e göre Heard, Depp'le giriştiği şiddetli kavganın ardından aktörle paylaştığı yatakta görülen dışkının sorumluluğunu üstlendi. Koruma, Heard'ün bunu "korkunç bir eşek şakası" diye tanımladığını söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre mahkemede perşembe ifade veren Jenkins, Heard'ün 21 Nisan 2016'daki 30. doğum günü yemeğinden sonra yaşananlar hakkında konuştu.

Depp daha önce verdiği ifadesinde kötüye giden mali durumu hakkında menajeriyle uzun bir görüşme yapması nedeniyle Los Angeles'taki evlerinde düzenlenen partiye geç kaldığını dile getirmişti.

Aktörün iddiasına göre yemekten sonra Heard kendisini hırpalamış ve azarlamıştı.

Bununla birlikte Depp, Hollywood Hills'teki evine giderken Heard'ü dairede yalnız bırakmıştı. Ertesi gün Heard, Coachella Müzik Festivali'ne gitmek için evden çıktığında hizmetçilerden biri çiftin yatağında, Depp'in uyuduğu tarafta dışkı bulmuştu.

"O kadar tuhaftı ki sadece gülebildim"

Dışkı fotoğraflarını gördüğünde kahkaha attığını söyleyen Depp, "O kadar tuhaftı ki sadece gülebildim" demişti

Heard'e bu gezisinde eşlik eden Jenkins aktrisin bavulunu ve iki köpeğini taşımıştı.

Jenkins ifadesinde "patronunun yatağına Heard'ün bıraktığı sürprizle ilgili" aktrisle konuştuğunu belirtti. Korumanın iddiasına göre Heard bunu "yanlış giden korkunç bir eşek şakası" diye niteledi.

Heard kakanın köpeklerine ait olduğunu öne sürse de Depp buna ikna olmamış ve şöyle demişti:

"O köpeklerle yaşadım, pisliklerini topladım. Dışkı onlara ait değildi."

50 milyon dolar tazminat talep ediyor

58 yaşındaki Depp, 35 yaşındaki eski eşi Heard'e 2018'de The Washington Post'ta yazdığı makale nedeniyle iftira davası açmıştı. Makalede Heard istismara maruz kaldığını öne sürmüştü.

Söz konusu yazıda Depp'in adı geçmese de aktörün avukatları makalenin yanlış bir şekilde Heard'ün evliyken şiddet gördüğünü ima ettiğini düşünüyor. Depp bu nedenle 50 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Bununla birlikte Amber Heard'ün fiziksel istismara uğradığı yönündeki iddialarının aksine Depp asıl kurbanın kendisi olduğunu öne sürüyor. Depp ilişkileri boyunca Heard'ün kendisine saldırdığını iddia ediyor.