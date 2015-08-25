John Malkovich'ten İBB Şehir Tiyatroları'ndan ihraç edilen Levent Üzümcü'ye destek

Emmy Ödüllü ABD'li sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich, Gezi Parkı direnişi ve sonrasındaki olaylardaki politik duruşu nedeniyle İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan ihraç edilen Levent Üzümcü'ye bir destek mesajı gönderdi.

Malkovich, Üzümcü'nün kişisel Twitter hesabından, "Çok teşekkürler, zor günlerin ilacı dostlar" notuyla yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Merhaba Levent, Meltem, senin içinde bulunduğun sıkıntılı durumla ilgili bir destek videosu çekerek gönderip gönderemeyeceğimi sordu. Daha iyi bir geleceği umut edebiliriz. Kendine çok iyi bak sana New York'tan sevgilerimi ve iyi dileklerimi gönderiyorum."