John Kerry'nin 'Türkiye'yle operasyon' açıklaması ne anlama geliyor?

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin, "Suriye'nin kuzey sınırının yüzde 75'i şu anda kapalı. Kalan 98 kilometrenin de kapatılması için Türklerle operasyon başlatıyoruz” açıklamasının ardından, bahsedilen “operasyon”un kapsamının ne olacağı merak konusu oldu.

Hürriyet’in haberine göre, Ankara’daki yetkililer Kerry’nin sözlerinin IŞİD’e karşı bir kara operasyonunu değil, geçmişe göre daha güçlü ve etkin bir hava operasyonunu kastettiğini belirtti. Viyana’daki Suriye zirvesinde anlaşma sağlanmasının hemen ardından gerçekleşen G20 zirvesinde de, Türkiye ya da ABD liderliğindeki koalisyon ülkelerinin, Suriye’ye kara gücü göndermeyeceği, Beşar Esad'ın geçiş sürecinin ardından bir kez daha aday olmayacağı yönünde karar çıkmıştı.

G-20 toplantısından Suriye konusunda çıkan bir başka önemli sonuç da Türkiye'nin uzun süredir kurulmasını istediği "uçuşa yasak" ya da “güvenli" bölgeye yeşil ışık yakılmaması oldu. Bu konudaki açıklamayı bizzat yapan ABD Başkanı Barack Obama, uçuşa kapalı bölge olasılığına kapıyı çok net ifadelerde kapattı. Obama, IŞİD ile mücadelede "güvenli veya uçuşa yasak bölge"nin "amaca zarar verici" olduğunu belirterek, böylesi bir alan oluşturmanın saha operasyonu gerektireceğini söyledi.

Obama, Suriye'de ABD askeri konuşlandırılmasını da "hata" olarak tanımlayarak, “Bunun bir hata olacağı sadece benim görüşüm değil, sivil ve askeri danışmanlarım da aynı görüşü paylaşıyor. Ordumuz Musul, Rakka ya da Ramadi’ye gidemez ve geçici olarak DAEŞ’i temizleyemez diye söylemiyorum. Daha önce gördüklerimizin tekrarını görebiliriz diye söylüyorum” diye konuşmuştu.

G20 zirvesi sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Paris saldırılarından sonra kara harekatı gibi bir seçenek gündemde mi” sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu da mücadeleyi siyasi, askeri, ideolojik tüm düzlemlerde yürütmek gerektiğini vurgulamıştı.

Sputnik'in ulaştığı Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları da Kerry'nin açıklamaları hakkında, "ABD ile devam eden iş birliğimizden bahsediliyor" yorumunu yaparken, daha ayrıntılı bir değerlendirme yapılmadı.