Kerry: Türklerle operasyona başlıyoruz



CNN televizyonuna konuşan John Kerry, Suriye’nin kuzey sınırının yüzde 75’inin güvenceye alındığını belirterek, “Kalan 98 kilometrelik kısmı Türklerle birlikte biz bir operasyona girerek kapatacağız” dedi. "İncirlik'teki varlığımızı güçlendirmeyi düşünüyoruz" diyen ABD Dışişleri Bakanı, üste personel ve uçuş misyonlarının sayısının artırılmasının planlandığını belirtti.

Paris'te gerçekleştirilen saldırılar hakkında "Normal değil, normal olmayacak, normal hale gelmeyecek" ifadelerini kullanan Kerry, IŞİD'le mücadelede Rusya ile işbirliğini artıracaklarını da açıkladı.

"IŞİD'i yeneceğiz"

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, terör saldırıları sonrası Paris'i ziyaret etti. IŞİD'i yenmelerinin bir görev olduğuna dikkat çeken Kerry, ABD'nin müttefikleriyle birlikte hareket edeceğini vurguladı.

Paris'in daha karanlık günlere tanık olduğuna dikkat çeken Kerry, "Işığın kenti Paris'in hâlâ aydınlık olduğundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Esad'sız Suriye talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ndeki konuşmasında Suriye konusunda ortak bir strateji üzerinde uzlaşmaya varılmaması halinde, bölgede terörizmin de dahil olduğu sorunların üstesinden gelinemeyeceğini ifade etmiş ve terörle mücadelede işbirliği çağrısı yapmıştı. G20 Zirvesi'nden terörle mücadelenin güçlendirilmesi mesajı çıkmıştı.