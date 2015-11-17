ABD Dışişleri Bakanı Kerry: Suriye’de büyük bir dönüşümün birkaç hafta gerisindeyiz

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye’de hükümet ile muhalefet arasında ateşkesin sağlanmasıyla büyük bir dönüşümün birkaç hafta içinde yaşanabileceğini söyledi. Kerry, "Suriye’de büyük bir dönüşümün muhtemelen birkaç hafta gerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Sputnik’te yer alan habere göre; Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Kerry, Cumartesi günü Viyana’da düzenlenen görüşmelerde alınan ateşkes kararını ‘büyük bir adım’ olarak niteleyerek “Bunu başarabilirsek tüm bu karmaşa ortamından çıkabiliriz. Suriye’de büyük bir dönüşümün muhtemelen birkaç hafta gerisindeyiz. Sanırım yeterince insan bunun farkında. Umudum o ki aylardan değil haftalardan bahsediyoruz” diye konuştu.

Kerry, “Lübnan’daki saldırılarla beraber, Mısır’da, Ankara’da ve Paris’te yaşananları düşündüğümüzde onları bu saldırıları planladıkları yerde vurmak için çabaları artırmalıyız” dedi.

Paris'teki terör saldırılarının gölgesinde Viyana'da süren Suriye görüşmelerinde, Şam ile muhalefet arasında görüşmelerin 1 Ocak itibariyle başlaması ve Suriye'de 6 ay içinde geçiş hükümeti kurulması kararı alınmıştı.