ABD Dışişleri Bakanı Kerry: Paris saldırganları psikopat canavarlar

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ile görüşmeler için bu ülkeye giden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, IŞİD militanlarını "psikopat canavarlar" diye tanımladı.

Kerry ayrıca ülkesinin Fransa'yla "omuz omuza" durduğunu söyledi.

Paris'te geçen Cuma günü barlar, restoranlar ve bir konser salonuna düzenlenen saldırılarda en az 129 kişi ölmüş, saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.

Saldırıyı düzenleyen gruptan olan ve Belçika'ya kaçtığına inanılan Saleh Abdelslam hala polis tarafından aranıyor.

Belçika hükümeti terör tehdidi seviyesini arttırdı ve bu nedenle bu akşam oynanması planlanan Belçika-İspanya dostluk maçı iptal edildi.

Kerry'yle birlikte Paris'e giden BBC Muhabiri Barbara Plett Usher ziyaretin Paris'e ABD'nin anahtar önemde bir müttefik olduğunu göstermeyi amaçladığını söylüyor.

Saldırıların ardından iki ülke askeri işbirliğini arttırdı ve Fransızlar'ın IŞİD'a karşı düzenlediği hava saldırılarında istihbarat paylaşımı arttırıldı.

Paris'teki ABD Büyükelçiliği'nin önünde konuşan Kerry Fransa7yı ABD'nin en eski dostu ve müttefiki olarak tanımladı ve saldırılara verilecek tek tepkinin ateşli bir dayanışma duygusu olduğunu belirtti.

Kerry "Amerikalı erkek ve kız kardeşleriniz tarih boyunca olduğu gibi sizinle omuz omuza duracak. Bu gece hepimiz Parisliyiz" dedi.

John Kerry IŞİD'le savaşın bir medeniyetler savaşı olmadığını da ekledi ve "Onlar aslında psikopat canavarlar. Medeniyetle ilgileri yok" diye konuştu.

Kerry'nin konuşmasının ardından elçilik binası Fransız bayrağının rengine büründü