John Kerry: Krize, Esad'ı devirmek için IŞİD'i destekleyenler neden oldu

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "Esad'ı devirme çabaları başladığında, 'Arada çürük elmalar olsa da, önemli olan Esad'a karşı savaşmalarıdır' diye hesap yapanlar vardı. Bu da, farklı gruplara kaynak sağlanmasına sebep oldu" ifadelerini kullandı.

Kerry, IŞİD'e yönelik hava saldırıları olmasa Erbil ve Bağdat kentlerinin örgütün eline geçebileceğini söyledi. Kerry Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin meşruiyetini yitirdiği görüşünü de yineledi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry CNN'de Christiane Amanpour’un sorularını yanıtladı. IŞİD’e Suriye’de ve Irak’ta düzenlenen hava saldırılarını değerlendirdi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, IŞİD’in ‘her millete ve devlet’e tehdit olduğunu belirten Kerry, Obama yönetiminin ‘İslam’ı IŞİD’in elinden alıp gerçek Müslümanlara’ teslim etmeyi amaçladığını söyledi. Amanpour’un Suriye’de IŞİD’in vurulmasını Esad rejimine yarayacağına dair eleştirileri hatırlatması üzerine de “200 bin civarında kendi insanını varil bombalarıyla, gazla ve başka yollarla öldürmüş, nüfusun çoğunun ülkeden kaçmasına neden olmuş, onlara işkence etmiş bir kişinin meşruiyetinden söz edemezsiniz” diye konuştu.

‘Krize Esad’ı devirmek için IŞİD’i destekleyenler neden oldu’

Kerry, "En başında Esad'ı devirme çabaları başladığında, 'Arada çürük elmalar olsa da, önemli olan Esad'a karşı savaşmalarıdır' diye hesap yapanlar vardı. Bu da, farklı gruplara kaynak sağlanmasına sebep oldu. Bu süreç baştan savma bir şekilde yapıldı ve iyi yönetilemedi" diyerek, "o zamandan beri bu finansman sağlama durumuna odaklandıklarını" söyledi. Kerry, "Artık devlet destekli yardımların tamamen kesildiğini, sadece bireysel yardımlar kaldığını" belirtti.

"Esad'ı devirdikten sonra bu çürük elmalarla ilgilenileceği düşünülmüştü. Fakat bu çürük elmalar giderek daha tehditkar hale geldi" diye konuşan Kerry, katliamları durdurmanın öncelikli amaçları olduğunu ve IŞİD ablukalarının kalkmasını sağlayarak bunu başardıklarını söyledi.

Kerry'nin Suriye'de El-Kaide bağlantılı "Horosan" grubunun ABD'ye karşı saldırı tehdidi bulunduğu açıklamasına karşın sunucu Amanpour, bunların ne olduğunu sordu; Dışişleri Bakanı Kerry ise "Hayır" diye yanıtladı.

‘Çok farklı istihbarat girdileri var’

Kerry Suriye’deki hedefleri vururken istihbaratı nasıl topladıklarıyla ilgili olarak da “Karada çok farklı istihbarat kaynaklarımız var. Hepsi de farklı farklı biçimlerde. Çok fazla istihbarat girdisi oluyor” dedi. Ancak bu kaynakları açıklamayı reddetti. IŞİD’e karşı koalisyon çalışmalarını organize eden General John Allen’ın istihbarat ağının daha verimli kullanılmasını sağlamak için haftaya bölgeye gideceği bilgisini verdi.

Suriye’de rejimle savaşan muhaliflerin iki cephede çatıştığına dikkat çeken ABD’li bakan, “Suriye'deki muhalefet IŞİD ve rejimle savaştı. Hayatta kalmayı başardı. IŞİD'i Halep'ten çıkardılar. IŞİD'in kapasitesi azalırsa muhalefetinki artacak” öngörüsünde bulundu.

‘IŞİD Bağdat'a ilerliyordu’

Amanpour, ABD’nin altı haftadır IŞİD’i havadan vurduğunu ama örgütün yok edilemediğini hatırlatıp hava gücünün yanısıra özel kuvvetlerin de devreye sokulup sokulmayacağını sordu.

Kerry buna şu yanıtı verdi:

“Irak’taki hükümet daha yeni kuruldu. Başbakan İbadi New York’ta, toplantılar yapıyor. Kendisiyle görüşüyoruz. IŞİD’i yenmek zaman alacak. Başkan Obama da 'IŞİD eninde sonunda bitecek dedi. Belirli bir zaman vermedi. Çünkü Irak ordusunun yeniden kurulması gerekiyor. Ama IŞİD’in ilerlemesi durduruldu. Hava saldırıları etkili oldu. IŞİD Bağdat’a ilerliyordu. Erbil ya da Bağdat düşebilirdi.”

Yeni hükümetin önündeki zorlukları da kabul ettiklerini belirten Kerry, “Zorluklara karşı dikkatli çalışmamız gerekiyor. Irak'ın mezhepsel bölünmelere yenik düşmesi sıkıntılı bir durum yaratır. Irak birçok grubun oluşturduğu tek bir millet. Irak'taki mevcut hükümet tam da bu birlik vaadiyle kuruldu.”