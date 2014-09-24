'IŞİD'i vuran uçaklar Türkiye yönünden geldi' iddiasına TSK'dan cevap

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Suriye'deki IŞİD operasyonuna katılan uçakların Türkiye yönünden geldiğine dair iddiasına Genelkurmay'dan bir açıklama geldi. Genelkurmay açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hiçbir birimin bombardımana katılmadığını" açıklayarak, "Türk hava sahasının da bombardıman için kullandırılmadığını" kaydettiler.

İncirlik'ten silahlı uçak kalkmıyor

Reuters'ın bugün geçtiği haberde, askeri kaynakların verdiği bilgide, İncirlik'ten kalkan uçakların silahlı uçmasına izin verilmediği belirtilerek, insansız hava araçları bile, sadece keşif amaçlı kullanıldığı kaydedildi.