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'IŞİD'i vuran uçaklar Türkiye yönünden geldi' iddiasına TSK'dan cevap

Suriye'deki IŞİD mevzilerine yönelik bombardımana katılan uçakların Türkiye yönünden geldiği iddiasına, Genelkurmay'dan yalanlama geldi

24 Eylül 2014 14:34

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Suriye'deki IŞİD operasyonuna katılan uçakların Türkiye yönünden geldiğine dair iddiasına Genelkurmay'dan bir açıklama geldi. Genelkurmay açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hiçbir birimin bombardımana katılmadığını" açıklayarak, "Türk hava sahasının da bombardıman için kullandırılmadığını" kaydettiler.

 

İncirlik'ten silahlı uçak kalkmıyor

 

Reuters'ın bugün geçtiği haberde, askeri kaynakların verdiği bilgide, İncirlik'ten kalkan uçakların silahlı uçmasına izin verilmediği belirtilerek, insansız hava araçları bile, sadece keşif amaçlı kullanıldığı kaydedildi.

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