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Dünya

'Kobanê'de IŞİD'i vuran uçaklar Türkiye yönünden geldi' iddiası

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'i vuran uçakların bir kısmının İncirlik’teki ABD üssünden kalktığını öne sürdü

24 Eylül 2014 13:07

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dün gece Kobani yakınlarındaki IŞİD hedeflerine hava saldırılarında bulunan savaş uçaklarının Türkiye yönünden geldiğini iddia etti.

Reuters'ın geçtiği haberde, ABD ordusu, Irak ve Suriye’de terör örgütü IŞİD hedeflerine yönelik 3 yeni hava saldırısı daha düzenledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise bir açıklamayaparak, söz konusu uçakların bir kısmının İncirlik’teki ABD üssünden kalktığını öne sürdü

Açıklamada "Dün gece Kobani yakınlarında hava saldırılarını gerçekleştiren uçaklarTürkiye yönünden geldi" ifadeleri yer aldı.

 

TSK'dan iddiaya yalanlama 

 

Suriye'deki IŞİD mevzilerine yönelik bombardımana katılan uçakların Türkiye yönünden geldiği iddiasına, Genelkurmay bir açıklama yaparak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hiçbir birimin bombardımana katılmadığını açıkladı. TSK, Türk hava sahasının da bombardıman için kullandırılmadığını kaydetti.

 

 

 

 

 

 

 


 

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