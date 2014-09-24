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Dünya
Deutsche Welle

ABD, IŞİD'i Kobani'de vurdu

Suriye'de IŞİD mevzilerine hava saldırılarını dün başlatan ABD, bugün de operasyona devam etti. ABD savaş uçakları Kürt şehri Kobani yakınlarındaki IŞİD mevzilerini vurdu.

24 Eylül 2014 14:13


Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden verilen bilgiye göre, ABD savaş uçakları Türkiye sınırındaki Kobani'ye (Ayn el-Arap) yakın IŞİD mevzilerini bombaladı. Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

IŞİD'in Kobani'ye doğru ilerlemesi, on binlerce Suriyeli Kürdün Türkiye'ye sığınmasına yol açmıştı.

ABD dün savaş jetleri, bombardıman uçakları ve Tomahawk tipi füzelerle IŞİD mevzilerini vurmaya başlamıştı. Operasyona ABD'nin müttefiki bazı Arap ülkelerinin de katıldığı açıklanmıştı.

ABD, ağustos ayı başından beri terör örgütünün Irak'taki mevzilerine 200'e yakın saldırı düzenlemiş, iki hafta önce saldırıların Suriye'yi de kapsayacağını duyurmuştu.

ABD yanlısı 'Hazım Hareketi'nden eleştiri

Öte yandan ABD'nin Suriye'de IŞİD'i hedef alan hava saldırıları, Washington'dan silah desteği aldığı belirtilen muhalif "Hazım Hareketi" tarafından eleştirildi.

İsyancı örgüt tarafından yapılan açıklamada, "saldırıların ulusal bağımsızlığı hedef aldığı ve Suriye Devrimini devre dışı bıraktığı" belirtildi.

Açıklamada, "Dışarıdan yapılan bu müdahale bir tek Esad rejimine yaramıştır. Washington, Esad'ı yönetimden uzaklaştırmak için bir stratejiden yoksundur" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, geçen hafta yaptığı açıklamada, IŞİD'e karşı mücadelede "Hazım Hareketi"ne resmen silah ve eğitim desteği verilmesini gündeme getirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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