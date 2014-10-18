JİTEM'i kurduğu iddia edilen emekli Albay Arif Doğan askeri törenle gömüldü

İstanbul'da hayatını kaybeden Ergenekon Davası'nda 47 yıl 3 ay hapis cezası aldıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen emekli albay Arif Doğan, Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde askeri törenle toprağa verildi.

Arif Doğan Ergenekon soruşturması kapsamında 15 Ağustos 2008'de Ankara'da tutuklanmıştı. Ergenekon ikinci iddianamesi sanıklarından olan Doğan Adli Tıp Kurumu’nun “hapishane şartlarında tedavi ile şifa bulamayacağı” raporunun üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tahliye edilmiş, yargılaması ise tutuksuz olarak sürdürülmüştü.

JİTEM'i kurduğu iddia edilen Doğan’ın 1993 yılında Ankara’da henüz belirlenemeyen bir sebepten düşen helikopterde yaşamını yitiren eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’in ölümü için internete düşen ses kaydında “Eşref Paşa'nın ölümü, Cem Ersever yaptı diyorlar. Cem Ersever'in arkasına ben destek vermesem... Adam mı öldürebilir?” ifadeleri yer almış ancak kendisi bu kaydı yalanlamıştı.

Arif Doğan’ın cenazesi eşi Fethiye Doğan'ın memleketi Düzce'nin Cumayeri İlçesi Cumayeri Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yaka Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Askerlerin omzunda taşınan cenazeye İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Akça, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, askeri erkan, Doğan ailesinin yakınları ve yaklaşık 200 kişi katıldı. Gönderilen çelenkler arasında Sedat Peker'in gönderdiği çelenk dikkat çekerken, Arif Doğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun başında askerler nöbet tuttu.

Arif Doğan kimdir?

Emekli Jandarma Albay Arif Doğan 1945 yılında Hatay Kırıkhan'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Kırıkhan'da, liseyi Antakya'da bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken, okuldan ayrılıp Harp Okulu'na girdi. 1967 yılında asteğmen olarak mezun olan Doğan, 1968'de teğmen oldu. 1971 yılında Trabzon gizli istihbarat amirliğine tayin oldu, 1983 yılında Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevliyken Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı'nı kurdu ve 8 yıl başkanlık etti.

Doğan, 1998 yılında DYP'den milletvekili adayı oldu ancak kazanamadı. 3 çocuk babası.

14 Temmuz 2008'de Ergenekon soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi. Operasyon kapsamında Doğan’ın depo olarak kullandığı İstanbul Beykoz’daki bir evde yapılan aramalarda ise çok sayıda gizli olduğu ileri sürülen belgeler, 2 kalaşnikof marka tüfek, bin adet mermi ve bin boş kovan ile 280 adet el bombası bulundu.

5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 47 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak sağlık durumu ve yaşı dikkate alınarak adli kontrol uygulaması şartları kapsamında tahliye edildi.

Doğan’ın Ergenekon davası sırasında ortaya çıkan ses kayıtlarında JİTEM ve eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’in ölümü ile ilgili çok sayıda iddia yer almıştı. Doğan’ın 1993 yılında Ankara’da henüz belirlenemeyen bir sebepten düşen helikopterde yaşamını yitiren eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’in ölümü için internete düşen ses kaydında “Eşref Paşa'nın ölümü, Cem Ersever yaptı diyorlar. Cem Ersever'in arkasına ben destek vermesem... Adam mı öldürebilir?” ifadeleri yer almış ancak kendisi bu kaydı yalanlamıştı.

Söz konusu ses kaydında Doğan’ın "Eşref Paşa'nın ölümü, Cem Ersever yaptı diyorlar. Cem Ersever'in arkasına ben destek vermesem... Adam mı öldürebilir?" şeklindeki ifadelerinin yanı sıra "JİTEM'i ben kurdum", "Alevi-Sünni kavgası için Alevilere saldıracak sakallı bir ekip kurdum. 7 bin ruhsatsız silah dağıtıp terörist yetiştirdim. 10 bin silahlı adamla suç örgütlerini yönettim" sözleri de yer almıştı.

'JİTEM 1990'dan sonra donduruldu'

Diyarbakır'da yürütülen JİTEM davasında talimatla tanık olarak alınan ifadesi okunan emekli Albay Arif Doğan, JİTEM'in 10 bin elemanı ve 5 arşiv sorumlusunun olduğunu söylemişti. 1990 yılından sonra donmaya bırakılan JİTEM'in personel sayısını da veren Doğan, "10 bin erkek, 650 bayan, 20 doktor, 30 da erkek ve bayan hemşire vardı. Bunların görev yeri tüm Türkiye genelidir" demişti.

'Yeşil, İstanbul'da yaşıyor'

Arif Doğan, "Yeşil" kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım'ın ölmediğini, İstanbul'da yaşadığını iddia etmişti. Doğan, "Yeşil"le 2012'de canlı posta aracılığıyla görüştüğünü iddia etmişti.

Doğan, "Yeşil ortaya çıkmayacak. İstanbul'da yaşıyor. Bir süre Ukrayna'da siroz tedavisi gördü. Musa Anter cinayetinin Yeşil ile bir ilgisi yok. Savaş Gevrekçi ile de görüştüm. Gevrekçi sadece TİM komutanıydı. Şu an Ankara'da" demişti.