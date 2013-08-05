Arif Doğan 47 yıl hapis kararını duyunca çığlık attı

Ergenekon davasında 47 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Emekli Albay Arif Doğan kararın açıklanmasının ardından bağırarak tepki gösterdi. radikal.com.tr'de yer alan habere göre, mahkeme salonundan çığlık atarak dışarı çıkmaya çalışan Doğan'a jandarma engel oldu. Doğan'a katılarak çıkmaya çalışan Doğu Perinçek de engellendi.

Jandarmalar, tekrar dışarı çıkmasına engel olmak için Arif Doğan'ın etrafını çevirdi.

Tuncay Özkan duruşma salonundan çıkarıldı

Ergenekon davasında ağılaştırılmış müebbet hapis cezası alan gazeteci Tuncay Özkan ise karara tepki gösterince salondan çıkarıldı.