JİTEM'i kurduğu iddia edilen emekli Albay Arif Doğan yaşamını yitirdi!

JİTEM'i kurduğu iddia edilen ve Ergenekon davasında 47 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edilen ancak sağlık durumundan tahliye edilen emekli Albay Arif Doğan 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Emekli Albay Arif Doğan yaşamını yitirdi.

Arif Doğan Ergenekon soruşturması kapsamında 15 Ağustos 2008'de Ankara'da tutuklanmıştı. Ergenekon ikinci iddianamesi sanıklarından olan Doğan Adli Tıp Kurumu’nun “hapishane şartlarında tedavi ile şifa bulamayacağı” raporunun üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tahliye edilmişti. Doğan’ın yargılaması ise tutuksuz olarak sürdürülmüştü.

Doğan’ın Adli Tıp Kurumu raporuna göre rahatsızlıkları ise şöyleydi:

-Doğan dördüncü aşamada kalp yetmezliği yaşıyordu.

-Koroner arter hastasıydı.

-Koroner by-pass operasyonu geçirmişti.

-Koroner stent uygulaması yapılmıştı.

-Diabet, orta derecede işitme kaybı, diyabete bağlı görme bozukluğu, sol ayakta daha şiddetli olan düşük ayak sendromu ve anksiyete bozukluğu çekiyordu.

Raporun sonuç bölümünde ise "mevcut hastalıklar tedavi ile sonlandırılacak tipte değildir. Halen içinde bulunduğu tedavi koşulları kişide psikolojik sıkıntı ve stres kaynağıdır. Tedavisinin sağlıklı yürütülmesine engeldir. Rahatsızlıkları cezaevi koşullarında tedavi ile şifa bulamaz" denilmişti.

Duruşmaya ambulansla gelmişti

Ergenekon davası kapsamında 2011'de Arif Doğan ambulans korumaları ve bir oksijen tüpüyle kürsüye Silivri’deki mahkemeye gelmişti

Eşref Bitlis'in ölümü hakkında iddialar

Doğan’ın 1993 yılında Ankara’da henüz belirlenemeyen bir sebepten düşen helikopterde yaşamını yitiren eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’in ölümü için kendisinin daha sonra yalanladığı, internete düşen ses kaydında “Eşref Paşa'nın ölümü, Cem Ersever yaptı diyorlar. Cem Ersever'in arkasına ben destek vermesem... Adam mı öldürebilir?” ifadeleri yer almıştı.

Söz konusu ses kaydında Doğan’ın "Eşref Paşa'nın ölümü, Cem Ersever yaptı diyorlar. Cem Ersever'in arkasına ben destek vermesem... Adam mı öldürebilir?" sözleri yer almıştı.

Ayrıca ses kaydında "JİTEM'i ben kurdum", "Alevi-Sünni kavgası için Alevilere saldıracak sakallı bir ekip kurdum. 7 bin ruhsatsız silah dağıtıp terörist yetiştirdim. 10 bin silahlı adamla suç örgütlerini yönettim" ifadeleri de vardı.

'JİTEM 1990'dan sonra donduruldu'

Diyarbakır'da yürütülen JİTEM davasında talimatla tanık olarak alınan ifadesi okunan emekli Albay Arif Doğan, JİTEM'in 10 bin elemanı ve 5 arşiv sorumlusunun olduğunu söylemişti. 1990 yılından sonra donmaya bırakılan JİTEM'in personel sayısını da veren Doğan, "10 bin erkek, 650 bayan, 20 doktor, 30 da erkek ve bayan hemşire vardı. Bunların görev yeri tüm Türkiye genelidir" demişti.

'Yeşil, İstanbul'da yaşıyor'

Arif Doğan, "Yeşil" kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım'ın ölmediğini, İstanbul'da yaşadığını iddia etmişti. Doğan, "Yeşil"le 2012'de canlı posta aracılığıyla görüştüğünü iddia etmişti.

Doğan, "Yeşil ortaya çıkmayacak. İstanbul'da yaşıyor. Bir süre Ukrayna'da siroz tedavisi gördü. Musa Anter cinayetinin Yeşil ile bir ilgisi yok. Savaş Gevrekçi ile de görüştüm. Gevrekçi sadece TİM komutanıydı. Şu an Ankara'da" demişti.

Arif Doğan kimdir?

Emekli Jandarma Albay Arif Doğan 1945 yılında Hatay Kırıkhan'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Kırıkhan'da, liseyi Antakya'da bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken, okuldan ayrılıp Harp Okulu'na girdi. 1967 yılında asteğmen olarak mezun olan Doğan, 1968'de teğmen oldu. 1971 yılında Trabzon gizli istihbarat amirliğine tayin oldu, 1983 yılında Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevliyken Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı'nı kurdu ve 8 yıl başkanlık etti.

Doğan, 1998 yılında DYP'den milletvekili adayı oldu ancak kazanamadı. 3 çocuk babası.

14 Temmuz 2008'de Ergenekon soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi. Operasyon kapsamında Doğan’ın depo olarak kullandığı İstanbul Beykoz’daki bir evde yapılan aramalarda ise çok sayıda gizli olduğu ileri sürülen belgeler, 2 kalaşnikof marka tüfek, bin adet mermi ve bin boş kovan ile 280 adet el bombası bulundu.

5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 47 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak sağlık durumu ve yaşı dikkate alınarak adli kontrol uygulaması şartları kapsamında tahliye edildi.