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Yaşam

'Je Suis Charlie’ etiketini protesto etmek isteyen sosyal medya kullanıcısı kendini peygamber ilan etti!

Esat Ç., adlı Twitter kullanıcısı 'Ben Charlie'yim' anlamına gelen etikete karşı profil resmini, 'Ben Muhammed'im' anlamına gelen fotoğrafla değiştirdi

14 Ocak 2015 21:08

Twitter'da 'AK Trol' olarak adlandırılan kullanıcı hesaplarından Esat Ç., Paris'te 12 kişinin yaşamını yitirdiği Charlie Hebdo baskınının ardından oluşturulan ‘Je Suis Charlie’ etiketine yanıt vermek için profil fotoğrafını ‘Je Suis Mohammad’ (Ben Muhammed’im) olarak değiştirdi. Esat Ç., farkında olmadan kendisini ‘peygamber’ le eş tuttuğu bu ifadeyi, uyarılar üzerine ‘Je Suis Muslim’e (Ben Müslüman’ım) çevirdi.

Diken'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarına yakın bir isim olarak tanınan Esat Ç., kişisel hesabından ‘profil resimlerimizi değiştiriyoruz’ mesajıyla birlikte üzerinde ‘Je Suis Mohammad’ yazan bir görsel paylaştı.

Türkçesi ‘Ben Muhammed’im’ olan söz konusu ifadeyle İslam inancına göre kendisini peygamberle bir tutmuş sayılan Esat Ç., “‘Je Suis Mohammed ifadesinde sıkıntı olabilir. Uyaranlar sağolsun” diyerek profil resmini bu kez de ‘Je Suis Muslim’ olarak değiştirdi.

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