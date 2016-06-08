İflas eden Jatomi'ye Ağrılı iş adamı talip oldu: Aynı hatalara düşmeyeceğiz

Jatomi Fitness'ın Türkiye'den çıkmasıyla birlikte Ağrılı iş adamı Hasan İpek, spor salonlarının devri için temaslara başladıklarını ifade ederek "Jatomi'nin salonlarına talibiz. Jatomi’nin de birçok hatası oldu. Biz bu hatalara düşmeyeceğiz" dedi.

Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, Spor Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan İpek, "Eğer salonları devrederlerse, 20 bin kişinin hakkını koruyacağım” şeklinde konuştu. Hasan İpek, “Jatomi ile ilk teması kurduk. Polonya’ya gidip görüşeceğiz. Jatomi’nin de birçok hatası oldu. Biz bu hatalara düşmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Kiralar mâkul seviyeye insin"

Jatomi’nin Türkiye’den çekilmesinin ardından çalışmalar yaptıklarını dile getiren İpek, şunları söyledi; “Salonları mevcut haliyle devralmak istiyoruz. Yeni yatırım yapılması gerekirse yapacağız. Aletleri de yenileyebiliriz. Burada en önemli konu mağdur olan insanların haklarını korumamız olacak. Alışveriş merkezlerinin içerisinde çok büyük metrekarelerle kurulan bu spor salonlarını işletmek kolay değil. AVM’ler için de zor bir durum. Şu an ziyaretçi sayıları spor salonlarının kapalı olmasından dolayı düşüyor. Bu konuyla ilgili olarak onlar da önlem almalı. Biz sadece AVM’lerden kiraların makul seviyeye çekilmesini talep edeceğiz. Eğer bu talebimiz gerçekleşirse kimse mağdur olmayacak.”

Cirosu 60 milyon

Spor Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan İpek, kendi şirketi ile ilgili şu bilgileri verdi: “Biz yıllardır yurtdışından spor aletleri ithal ediyoruz. Birçok markanın Türkiye distribütörlüğünü yapıyorum. Şu an belediyeler ile çalışmaya başladık. Birçok belediye tesisinin spor salonlarını hazırlıyoruz. Yılda 60 milyon lirayı aşan bir ciromuz var. Gaziantep’ten İstanbul’a kadar birçok ilde çalışmalar yaptık. Spor kulüplerine de malzeme satıyoruz.”

"Kapanmadan kısa süre önceye

kadar üye alımı devam etmiş"

Üyeler arasında uzun süreli abonelikleri bulunanlar olduğunu anlatan Hasan İpek, şu bilgileri verdi: “Biz bu işi incelemeye başladığımızdan beri çok ilginç şeylerle karşılaştık. Jatomi kapanmadan kısa süre önce dahi üyeler kabul etmiş ve bazı kişiler 3 yıllık abone olmuş. 20 bin kişiden bahsediyoruz. Bu insanlara kim yardım edecek” dedi.

3 yılda 18.7 milyon Euro zarar

Jatomi Fitness ilk önce çalışanlarına iflas ettiğini duyurdu. Bunun ardından çalışanlar bir saat içinde tüm salonları kapattı. Olayı Jatomi Fitness Group İdari Direktörü doğruladı ve salonun mağdurlarına bundan sonraki süreçte mahkemeye başvurmalarını söyledi. Bazı salonlarda üyeler çalışanlarla tartışırken, maaşlarını alamayan çalışanlar da tepki gösterdi. Jatomi Fitness Grubu Kurumsal İletişim ve Organizasyon Müdürü Magdalena Kotula açıklamasında, Jatomi’nin, Türkiye’de devam eden operasyonlarında 3 yılda 18.7 milyon Euro zarar ettiği öne sürdü.