Japon uzman uyardı: Türkiye'deki depremin 7,4 büyüklüğünde olması bekleniyor

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul'da 30 sene içinde 7,4 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini belirterek, “Özellikle Marmara Denizi'nde bulunan adalarda uzun zamandır deprem olmadı. Burada deprem olabilir diye söylüyorum. Kısa bir süre önce yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor” dedi.

İHA'nın haberine göre, Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Deprem Afetine Hazır mıyız" konferansına konuşmacı olarak katılan Japonya Yurt Dışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri Yoshinori Moriwaki, dünyadaki en şiddetli depremin 9,7 olarak ölçüldüğünü söyledi.

"Depremde bakıyorsunuz bir bina yıkılmış, yanındaki ise ayakta"

İzmit'te meydana gelen depremin İstanbul Avcılar'da büyük hasara neden olduğunu hatırlatan Moriwaki, “Uzak olan bir yerin depremden az etkilenmesi gerekir. Bölge, deprem merkezine uzak olmasına rağmen burada yıkım oldu. İstanbul'da yapılan inşaatlardan çıkan topraklar bir yere dökülüyor, dolgu yapılıyor, sonra da dolgu üzerine evler yapılıyor. Zeminin durumuna göre inşaat yapmak lazım. Türkiye'de şimdiye kadar en büyük deprem 7,9 şiddetinde meydana geldi. Genel olarak 7,4 Japonya ile karşılaştırdığımızda çok fazla değil. Depremde bakıyorsunuz bir bina yıkılmış, yanındaki ise ayakta. Bunlar aynı zeminde olmasına rağmen inşaat sırasında yetersiz malzeme kullanılması böyle bir sonucu meydana getiriyor” dedi.

"18 milyon yapı varsa yüzde 67'si kaçak"

Moriwaki, 1999 Marmara depreminden sonra Türkiye'de yapı denetimi konusunda önemli uygulamaların başladığını, kontrol şirketlerinin kurulduğunu dile getirerek, “2001'de 19 il pilot bölge seçildi. Türkiye'de 81 ilin 55'i deprem konusunda tehlikeli sınıfında yer alıyor. Japonya da aynı. Biz iki millet olarak aynı acıyı yaşıyoruz. Yaşanan acıları unutmamak lazım. 18 milyon yapı varsa yüzde 67'si kaçak. Kontrolsüz olduğu için inşaatlar standartlara uygun olmuyor. Van depreminde benim için çok acı bir şey oldu. Orada bir arkadaşımı kaybettim. O binada daha önce iyileştirme yapılmış ama bu sadece bir makyaj. Orası Bayram Otel" diye konuştu.

"Türkiye'de depremin sayısı az ama ölümler fazla"

Moriwaki, Türkiye'nin 6 plakadan, Japonya'nın ise 4 plakadan oluştuğunu belirterek şunları söyledi:

“Japonya'da daha çok deprem oluyor ve sayısal olarak fazla. Japonya'nın arazisi Türkiye'nin yarısı kadar ama nüfusu daha fazla. Japonya'da en şiddetli deprem 9,7 şiddetinde olurken, Türkiye'de ise 7,9 şiddetinde. Türkiye'de depremin sayısı az ama ölümler fazla. Japonya'da ise depremler fazla ama ölümler az. Türkiye'de deprem haritasına bakıldığında İstanbul'da 30 sene içinde deprem olabilir. Buradaki deprem 7,4 büyüklüğünde olacağı tahmin ediliyor. Araştırmalar bunu gösteriyor. Özellikle Marmara Denizi'nde bulunan adalarda uzun zamandır deprem olmadı. Burada deprem olabilir diye söylüyorum. Kısa bir süre önce yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Depremi durdurmak mümkün değil. Japon ve Türk insanı bunu kabul etmeli."