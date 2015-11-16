Yaşam
İstanbul'da deprem oldu, Kandilli'nin sitesi çöktü
İstanbul'da meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sosyal medyayı salladı
Saat 17:45’te Marmara Denizi’nde gerçekleşen 4.2 büyüklüğündeki deprem, sosyal medyayı sallarken, Kandilli’nin internet sitesi çöktü.
Deprem hakkında bilgi almak için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün internet sitesine girenler hata mesajıyla karşılaştı. Sosyal medya kullanıcılarının konuya ilişkin paylaştığı bazı mesajlar şöyle:
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