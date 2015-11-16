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Yaşam

İstanbul'da deprem oldu, Kandilli'nin sitesi çöktü

İstanbul'da meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sosyal medyayı salladı

16 Kasım 2015 20:58

Saat 17:45’te Marmara Denizi’nde gerçekleşen 4.2 büyüklüğündeki deprem, sosyal medyayı sallarken, Kandilli’nin internet sitesi çöktü.

Deprem hakkında bilgi almak için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün internet sitesine girenler hata mesajıyla karşılaştı. Sosyal medya kullanıcılarının konuya ilişkin paylaştığı bazı mesajlar şöyle:

 

 

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