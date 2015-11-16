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Marmara'daki deprem daha büyüğünü tetikler mi?

"Bir gün tıpkı 4'ün olduğu gibi belki 6 belki 7 belki daha büyük bir depremle karşılaşacağız"

16 Kasım 2015 20:24

Marmara Denizi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen 4.2 şiddetindeki depremi değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Okan Tüysüz, daha büyük bir depremin tetikleneceğini beklemediğini söyledi.

NTV’ye konuşan Tüysüz, Büyükçekmece Gölü açıklarında gerçekleşen depremin fay hattının diri olduğunu gösterdiğini ve bu tarz depremlerin sıklıkla gerçekleştiğini belirtti. Tüysüz'ün açıklamaları şöyle:

"Depremin olduğu yer Büyükçekmece Gölü'nün hemen açıkları. Bu depremler bize fayın diri olduğunu gösteriyor. Fayın üzerinde hareket olduğunu gösteriyor.  

Geçtiğimiz yıllardaki depremlere baktığımızda 4 - 4,5 depremler olup arkasından küçük depremler oluyor. Bu depremin çok önemli bir deprem olmadığı kanaatindeyim.

Ama Marmara denizinde tıpkı bugün 4'ün olduğu gibi daha büyük bir deprem olacak ve hasar yaratacaktır. Mutlaka depreme karşı hazır olmamız gerekiyor. Bir gün tıpkı 4'ün olduğu gibi belki 6 belki 7 belki daha büyük bir depremle karşılaşacağız. Ama bu daha büyük bir depremi tetikler diyemeyiz."

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