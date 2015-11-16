Marmara Denizi'nde deprem oldu, İstanbul'da hissedildi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) saat 17.45'te İstanbul’da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Euro-Med sismoloji merkezine göre 12 km derinlikte olan depremin merkez üssünün istanbul'a 25 kilometre güneybatısında olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4,2, derinliğiniyse 7,7 km olarak açıkladı.

3,0 ve 3,5 büyüklüğünde artçı depremler

Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından, iki deprem daha meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 18.36'da 3.0, 19.04'te de 3,5 büyüklüğünde iki yer sarsıntısı kaydedildi.

İlk sarsıntı 8,45 kilometre, ikinci sarsıntı ise 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremlerin Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Bahçelievler ve Zeytinburnu ilçelerine, 17-22 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

Marmara Denizi'nde saat 17.45'te, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı İstanbul ve çevresinde hissedilmişti.