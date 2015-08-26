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Jandarmadan Yarbay Alkan'a 'konuşma' mesajı

Yarbay Mehmet Alkan'a İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmadığı öğrenildi

26 Ağustos 2015 10:56

Yarbay Mehmet Alkan hakkında İçişleri Bakanlığı’nca soruşturma başlatılmadığı öğrenildi. Ancak yarbaya Jandarma Genel Komutanlığı’ndan “Acısını anlıyoruz, ama bir daha bu şekilde gündeme gelmesin” şeklinde mesaj geldiği dile getirildi.

Cumhuriyet’ten Sertaç Er’in ulaştığı askeri kaynaklar, kendisi hakkında henüz kağıt üzerinde başlatılmış bir işlemin bulunmadığını dile getirdi. Kaynaklar, “Soruşturma açma yetkisi son düzenlemelerin ardından tamamen İçişleri Bakanlığı yetkisinde. Muhtemelen Bakanlık Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi ile görüşerek karar verecektir” değerlendirmesini yaptı. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan gelen mesajın ardından olayın soruşturma açılmadan kapanabileceği de değerlendiriliyor.

Şırnak Uludere’de çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan’ın babası Hasan Alkan, oğlunun cenaze namazında yaşananları anlattı. Oğlunun cenaze namazının gereği gibi kılınmadığından yakınan Alkan, “Bir kolumda bir yüzbaşı vardı, diğerinde vali vardı. Tekbir sesleri vardı. Pet şişeler atılıyordu, benim de koluma bir tane çarptı, sonra beni oradan götürdüler” dedi.

Baba Alkan Osmaniye’de yaşıyor. Hasan Alkan, eşi bir buçuk yıl önce yaşamını yitirince tek kalmaya başlamış. Osmaniye’deki damadı ve kızı, “yalnız kalma, gel bizimle” kal deyince Alkan, Osmaniye’de yaşamayı sürdürmüş.

Mahalleli, Hasan Alkan için, “Kıyma makinesi var. Bu makineyle biber çektirmek isteyenler Hasan Amca’ya gider. Hasan Amca da bu biberleri çeker. Geçimini böyle karşılıyor” bilgisini veriyor.

 

Alevi saldırısının nedeni

 

Alkan ailesinin Malatya Doğanşehir Sürgü kasabasından olmaları nedeniyle sosyal medyada Alevi iddiasının gündeme getirildiği sanılıyor. Sürgü kasabası daha önce Ramazan ayında evlerinin yakınında sahur davulu çalınmasını istemedikleri için yaşanan olaylarla gündeme gelmişti. Evleri taşlanan ve ahırları yakılan Alevi aileler kasabayı terk etmişti. 

Türkiye Harp Malülü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ve diğer üyeler, cenazedeki kargaşanın AKP’lilerden kaynaklandığını söylüyor. Dernek üyeleri, “AK Partili milletvekilleri şehit yakınlarının önüne geçmeye çalıştı. Şehit yakınları geri planda kaldı. Esas tepki ona oldu. AK Partililere tepkileri önlemek isteyen müftü de birdenbire cenaze namazına başladı” dedi.

Öksüz, cenaze namazında gösterdiği tepki nedeniyle Yarbay Mehmet Alkan’a yönelik saldırılara tepki gösterdi. Mehmet Alkan’ın yanında olduklarını, hakkında soruşturma açılması durumunda tepki göstereceklerini söyledi.

Baba Hasan Alkan, sorulara şu yanıtları verdi:

- AKP’liler evinize taziye ziyaretinde bulundular mı?

Yok. İl başkanı da gelmedi, kimse gelmedi. Buraya MHP’li belediye başkanı geldi sağolsun, milletvekili geldi.

- Büyük oğlun Mehmet Alkan hakkında soruşturma açıldığı söyleniyor...

Yok, bizim haberimiz yok. Biz acımızı yaşıyoruz. Açarlarsa açsınlar ne yapayım.

- Ali evli değilmiş, evlenmeyi düşünüyor muydu?

Evli değildi. Tabi ki evlenmeyi düşünüyordu. Şırnak’taydı, şark görevi bitince evlenmek istiyordu. Ama işte Allah nasip etmedi.

 

 

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