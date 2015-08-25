Bahçeli: Şehit abisi yarbayımız şerefsizlerin gözüne batmıştır!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit olan yüzbaşı kardeşi Ali Alkan'ın cenazesindeki sözleriyle Türkiye gündemine oturan Yarbay Mehmet Alkan hakkında konuştu. Bahçeli, hakkında soruşturma da açılan Yarbay Alkan hakkındaki hükümete yakın sosyal medya hesapları ve yazarların ağır ithamlar için "Erdoğan şehit cenazesinde elini tabutun üzerine koyup 'ne mutlu şehit analarına' nutkunu atarken mesele olmamıştır da, bir yarbayımız şerefsizlerin gözüne batmıştır" diye tepki gösterdi.

MHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Bahçeli'nin açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

"Koalisyon kurulmasıyla ilgili süreç işlerken hain saldırıların yoğunlaşması, peş peşe sözde özerklik ilanları titizlikle yorumlanmalıdır. Erdoğan Rize’de sistem fiilen değişmiştir derken, PKK doğu’da fiili durum yaratmakla meşgul olmuştur. Şehit aileleri feryat ederken gözyaşı sel olan annelere babalara AKP’liler istismar suçlamasıyla çamur atmıştır.

Yarbay Mehmet Alkan, şehit edilen kardeşi Ali Alkan’ın tabutuna sarılıp tepkisini gösterirken, saray yönlendirmeli AKP troller iftira yarışına girmiştir. Erdoğan şehit cenazesinde elini tabutun üzerine koyup “ne mutlu şehit anaları” nutkunu atarken mesele olmamıştır da, bir yarbayımız şerefsizlerin gözüne batmıştır. İşte AKP’nin yenilmiş Türkiyesi. Şehide kelle diyen ahlaksızlar, PKK’yı başımıza çıkaran hainler, öcalan’a özgürlük sözü veren siyasi çürümüşler, şimdi de şehit yakınlarını hedef almışlardır."