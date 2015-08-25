Davutoğlu: Yarbayımızın kardeş acısıyla konuştuğunu düşünüyorum, insani yaklaşılmalı, ama TSK mensupları vakur durmalı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, şehit olan yüzbaşı kardeşi Ali Alkan'ın cenazesindeki sözleriyle Türkiye gündemine oturan Yarbay Mehmet Alkan hakkında konuştu. Davutoğlu, hakkında soruşturma da açılan Yarbay Alkan için "Ateş düştüğü yeri daha fazla yakıyor ve bir aile içinde böyle bir acının yaşanması gayet doğal. Ancak TSK mensupları gerektiğinde en acı olaylar kaşısında dahi vakar içinde durabilmeli. Acıları anlıyoruz ama vakar korunmalı" dedi.

Başbakanlık'ta basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu'nun açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

Zor günlerden geçiyoruz kimse bugünlerin acısız olmadığını iddia edemez. Ve hepimize bu acılar düşüyor. Bunları biz şehit aileleriyle görüştüğümüzde derinden hissediyoruz. Zor zamanlarda nasıl kenetlendiğimize cümle alem şahit. Böyle bir şehit haberi geldiğinde yüreği sızlamayan vatandaşımız yok. Ateş düştüğü yakar. Bir aile içinde bu acının böyle hissedilmesi doğaldır. Hala hatırladığımda gözlerimi yaşartan insani diyaloglar duyduk. Başsağlığı için aradığımız bir ailenin anne baban vatan sağ olsun demesini…

Hepsini aradım aradıklarımdan tek bir kişi sitemkar bir ifadede bulunmadı. Geçen GATA’da gazilerimizi ziyaret etim. Bir gazimiz şuradan çıkayım hemen mücadeleye devam edeceğiz dedi. Annesini aradım. Evladımı bugünler için yetiştirdim dedi.

Böyle günler dayanışma günleri. Ola ki art niyetli provokasyonlar var bu olayı kast etmiyorum vakar içinde davranma günleri.

'TSK mensupları vakarlarını korumalıdır'

Bizim askerimizin subayımızın bilinci bu. Şu anda büyük bir fedakarlıkla bu yarbayımızın arkadaşı da bu vatanın birliği için çarpışıyor acıyı anlarız ıstırabı hissederiz.

Bir kardeş acısıyla o sözlerin sarf edildiğini düşünüyorum anlayışla yaklaşıyorum ama TSK subaylarının en derin acılara vakarla yaklaşabilecek şekilde yetiştiklerini de biliyorum.

Zor zamanlarda vakar ve kararlılık acıları dindirecek tek şeydir.

Dediğim gibi bu konuyu bu çerçevede hem acıları anlıyoruz hem de vakarın korunması gerektiğini söylüyoruz.