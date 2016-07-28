Jandarma ve Sahil Güvenlik İçişleri’ne bağlandı

"Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlandı.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, 15 Temmuz darbe girişiminin yaptığı açıklamada alınan önlemleri aktaran Ala, "Jandarmayı kesinlikle İçişleri Bakanlığı'na bağlayacağız” demişti.

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