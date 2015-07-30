James Bond'a 15 bin sterlinlik Radiohead bahsi

İngiltere merkezli William Hill bahis şirketi, bir kişinin kasım ayında vizyona girecek yeni James Bond filmi ‘Spectre’nin müziklerinin Radiohead grubu tarafından yapılacağına dair 15 bin sterlinlik bahis oynamaya çalıştığını ve bu yöndeki küçük bahislerin sayısının da hızla arttığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, William Hill’den bir temsilci Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, bahislerdeki bu artış nedeniyle artık önümüzdeki günlerde yeni Bond filminin müziklerini kimin yapacağının açıklanacağını ve bu ismin Radiohead olacağını düşündüklerini dile getirdi.

Daha önce filmin müziklerini İngiliz şarkıcı Ellie Goulding’in yapacağı iddia edilmiş ve Goulding de bu dedikoduları çürütmek için herhangi bir girişimde bulunmamıştı. Genç şarkıcının Abbey Road stüdyolarından çıkarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşması da bu dedikoduların şiddetlenmesine neden olmuştu.