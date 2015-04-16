James Bond'a BM'den mayın görevi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, James Bond serisinin İngiliz aktörü Daniel Craig'i "BM mayın ve patlayıcı tehlikeleriyle mücadele küresel savunucusu" olarak görevlendirdi.

James Bond serisinin, çekimleri İstanbul ve Adana'da da gerçekleşen Skyfall filminde de rol alan Craig için BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un ofisinde tören düzenlendi. Ban, Daniel Craig'e görev belgesini içeren tablo sundu.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, törende yaptığı konuşmada, Craig'e, geniş kitleler tarafından tanınırlığını mayın tehlikesi ve farkındalığına dikkati çekmek için kullanacak olması nedeniyle teşekkür ederek, "007 Mr. Craig'in öldürme yetkisi vardı biz bugün ona kurtarma yetkisi verdik" dedi.

Craig'in üç yıllık görevi süresince BM'nin mayınlara karşı farkındalığı artırma misyonunun tanıtımına katkı sağlayacağı ve dünyanın mayınlardan ve savaş kalıntısı patlayıcı tehlikelerinden arındırılması vizyonunun bilinirliğini artıracağı belirtildi.

BM'nin mayın eylem programı aktivitelerine de ziyaretler düzenleyecek Craig'in bu eylemlere siyasi ve maddi destek toplamaya çalışacağı da kaydedildi.

James Bond serisinin 2006'da yayınlanan Casino Royale ve sonraki çekilen bölümlerinde yer alan aktör Daniel Craig, Bond serisi öncesi de önemli yapımlarda yer almıştı.