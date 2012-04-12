James Bond, İstanbul'u trafiğe kapatıyor

007 James Bond serisinin son filmi 'Skyfall'ın çekimleri Adana'nın ardından şimdi de İstanbul'da devam edecek. Çekimler nedeniyle Eminönü Meydanı dört gün ve bazı caddeler farklı günlerde kapalı olacak.

Yeni James Bond filminin İstanbul’da yapılacak çekimleri için, çalışma güzergâhlarında uygun çalışma ortamının oluşturulması ve araç ve yaya trafiğinin kontrol altına alınması amacıyla bazı yollar trafiğe kapanacak.



Yaklaşık 500 figüran 100 dublörün görev yapacağı filmin çekimleri ağırlıklı olarak Eminönü bölgesinde gerçekleşecek.

Başrolünü Daniel Craig’in oynadığı James Bond ‘Skyfall’ için Eminönü Meydanı, Mısır Çarşısı önü ve çevresi pazar alanına dönüştürülecek. Burada motosiklet kovalama sahneleri, araç patlatma sahneleri gibi aksiyon dozu yüksek sahneler çekilecek. Çekimler süresince Bankacılar Caddesi, Sultanhamam Caddesi, Büyük Postane Caddesi, Arpacılar Caddesi belirli günlerde Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla trafiğe kapatılacak.

Çekimlerin devam edeceği üç hafta boyunca Mısır Çarşısı’nda ve girişlerinde herhangi bir kapatma olmayacak. Yerli ve yabancı ziyaretçiler Mısır Çarşısı’nı çekimler boyunca gezebilecek.