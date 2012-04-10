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James Bond biraya başladı sırada şalgam mı var

James Bond’un son film serisinin bir sahnesinde bira içeceği haberi, filmin hayranlarını kızdırdı.

10 Nisan 2012 09:53

James Bond’un son film serisinin bir sahnesinde bira içeceği haberi, filmin hayranlarını kızdırdı.

Milliyet'in haberine göre, ABD’de yayımlanan “Advertising Age” dergisindeki habere göre, Bond karakterini oynayan İngiliz aktör Daniel Craig, filmde gittiği bir barda Hollanda’da üretilen Heineken birası sipariş edip içerken görülecek.

Fakat, bir martini kokteyline adını veren Bond karakterinin bira içmesini kabullenemeyen hayranları ‘martini’yle özdeşleşen karakterin reklam anlaşmaları uğruna birayla anılacak olmasının doğru olmadığını savunuyor. Bond, martini siparişini “karıştırma, çalkala” diyerek vermesiyle hafızalara kazınmıştı. Bazı sahneleri Türkiye’de de çekilen filmin 23’üncü serisi “Skyfall” bu yıl sonunda vizyona girecek.

 

 

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