James Bond çekimleri Kapalı Çarşı'da yapılacak

007 James Bond serisinin son filmi 'Skyfall'ın çekimleri Adana'nın ardından şimdi de İstanbul'da devam edecek. Eminönü Meydanı ve Kapalıçarşı’da yapılacak çekimler süresince bazı caddeler ve Kapalı Çarşı farklı günlerde kapalı olacak.

Son aylarda önemli Hollywood yapımlarına ev sahipliği yapan Fatih, bu sefer de James Bond ekibini ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da desteklenen yapıma Fatih Belediyesi çekim öncesi yapılan dekor ve stant alanlarının hazırlanması, esnaf görüşmeleri gibi tüm hazırlıklarda önemli ölçüde destek veriyor.

Başrolünü Daniel Craig’in oynadığı James Bond ‘Skyfall’ için Eminönü Meydanı, Mısır Çarşısı önü ve çevresi pazar alanına dönüştürülecek. Burada motosiklet kovalama sahneleri, araç patlatma sahneleri gibi aksiyon dozu yüksek sahneler çekilecek. Çekimler süresince Bankacılar Caddesi, Sultanhamam Caddesi, Büyük Postane Caddesi, Arpacılar Caddesi belirli günlerde Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (Ukome) kararıyla trafiğe kapatılacak.

Çekimlerin devam edeceği üç hafta boyunca Mısır Çarşısı’nda ve girişlerinde herhangi bir kapatma olmayacak. Yerli ve yabancı ziyaretçiler Mısır Çarşısı’nı çekimler boyunca gezebilecek.



Kapalı Çarşı'ya zarar vermemek için asansör kuruldu



Çekimlerin bir diğer ayağı ise Kapalıçarşı’da yapılacak. Özellikle çatıda gerçekleştirilecek kovalamaca sahneleri için Anıtlar Kurulu’ndan da izin alındı. Ekibin çatıya daha rahat ulaşması ve ekipman çıkarılırken zarar vermemesi amacıyla Kapalıçarşı’nın Beyazıt Kapısı önüne bir asansör kuruldu.

Çekimler 16 Nisan haftasında başlayacak ve 10 Mayıs’a kadar devam edecek. Filmin başrol oyuncuları Nisan sonu itibariyle Fatih’e gelecek. Çekimler Eminönü Meydanı, Kapalıçarşı ve Balat’ta yapılacak. Filmin bu alanlar haricinde İstanbul’da başka bir seti bulunmuyor.



Esnafa ödeme yapılacak



Çekim yapılacak alanda bulunan esnafla ilgili de uzun zamandır çalışma yapılıyor. Yapımcılar çekim nedeniyle işleri aksayacak esnafla anlaşarak ödeme yapıyor ve sözleşme imzalıyor. Ancak kimi esnafın yapımcılardan astronomik ücretler istemesi de söz konusu. Fatih Belediyesi yetkilileri hem esnafa, hem de yapımcılara çözüm bulma ve uzlaşma anlamında yardımcı oluyor.