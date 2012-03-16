007 James Bond Adana'yı kapattı!

T24 - Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), yapımcı şirketin talebi üzerine, aksiyon sahnelerinin çekileceği Kasım Gülek Köprüsü'nü 17-26 Mart ile 5-6 Mayıs tarihleri arasında bazı saatlerde trafiğe kapatma kararı aldı.

Filminin 15 dakikalık bölümünün çekileceği Adana'da, Kasım Gülek Köprüsü bugün 12 saat süreyle trafiğe kapandı. Özel güvenlik şirketi personeli ve trafik polisleri tarafından çekimlerin yapılacağı alana araçlar ve yayaların geçişine izin verilmiyor.

Uygulama nedeniyle kent merkezinde bazı noktalarda trafikte yoğunluk yaşandı. Sürücüler, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinden Fuzuli Caddesi ve Mücahitler Bulvarı'ndan kent merkezine giden yolu kullandı. Kasım Gülek Köprüsü akşam saatlerinde çekimlerin bitmesi ile tekrar trafiğe açıldı.

Başrolünü Daniel Craig'in oynadığı "007 James Bond" filminin bazı sahneleri Adana'nın Yakapınar Mahallesi'ndeki tren hattında çekiliyor.

Film için Karaisalı ilçesi sınırları içindeki tarihi Varda Köprüsü'nde de çekimler yapılacağı öğrenildi.