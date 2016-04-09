İzzet Çapa, sitem dolu dilekçeyle Hürriyet gazetesinden istifa etti

Nişantaşı Teşvikiye Caddesi'ndeki ünlü bir kafede Hakan Başaran isimli kişinin bacağından vurulması olayıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ünlü işletmeci ve gazeteci İzzet Çapa, Hürriyet gazetesinden istifa ettiğini duyurdu.

Kişisel Instagram hesabından bir açıklama yapan Çapa, "Zor zamanlarında insan dostlarını yanında görmek istiyor. Herkesin yolu açık olsun! Dün Hürriyet gazetesine istifamı sundum" dedi.

"Yaşadığım bu kötü günümde bana bir geçmiş olsun telefonunu çok görenlerle aynı yolda yürümeyi ben kendime zul sayıyorum" diyen Çapa, "Lütfen haber yaparken artık 'Hürriyet yazarı' sıfatını kullanmayınız" çağrısı yaptı.

İzzet Çapa'nın istifa dilekçesi şöyle: