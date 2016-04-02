Nişantaşı'ndaki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan İzzet Çapa serbest bırakıldı

Nişantaşı Teşvikiye Caddesi'ndeki ünlü bir kafede Hakan Başaran isimli kişinin bacağından vurulması olayıyla ilgili gözaltına alınan ünlü işletmeci ve Hürriyet yazarı İzzet Çapa, serbest bırakıldı.

Nişantaşı Teşvikiye Caddesi'nde ünlü isimlerin gittiği bir kafede 2 kişi, yan masada oturan 37 yaşındaki Hakan Başaran adlı kişiyi bacağından vurarak olay yerinden kaçmıştı. Saldırıya uğrayan Hakan Başaran, verdiği ifadede ise saldırganların ünlü işletmeci İzzet Çapa'nın adamları olduğunu iddia etmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, 2 şüpheli gözaltına alınırken, ünlü işletmeci İzzet Çapa ve bir şüpheli de emniyete çağrılmıştı.

3 kişi tutuklandı

İzzet Çapa ve beraberindeki 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturma savcılığı tarafından ifadesi alınan İzzet Çapa, adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edildi. Savcılık, gözaltına alınan diğer 3 şüphelinin ise tutuklanmasını istedi.

İzzet Çapa serbest

Dün akşam İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nde ifadeleri alınan şüphelilerden İzzet Çapa serbest bırakıldı. Mahkeme, Çapa hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi. Diğer 3 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.