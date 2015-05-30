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İzmit Körfezi'nde gemi trafiğine 'halat montajı' engeli

İzmit Körfezi kopan halatların değişimi nedeniyle 5 gün süreyle gemi geçişine kapatılacak

30 Mayıs 2015 01:57

Yapımı devam eden İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü’nde kopan halatın montajı nedeniyle körfez 31 Mayıs-4 Haziran arasında körfez gemi trafiğine kapatılacak.

İstanbul-İzmir karayolu yolculuğunu yaklaşık 3,5 saate indirecek İzmir Otoyol Projesi’nin İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü’nde 21 Mart’ta halatlardan biri kopmuştu.
Olay sırasında hat üzerinde çalışanın olmaması olası bir faciayı önlerken, İzmit Körfezi’ne gemi giriş çıkışı birkaç gün durdurulmuştu.

Bu olayın ardından, kazadan kendisini sorumlu tuttuğu belirtilen Japon Başmühendis Kishi Ryoichi de bir mektup bırakarak intihar etmişti.
Yurt dışından getirttiği özel ekiplere kopan kablolar ile bunların bağlantı yerlerini tamamen söktüren firma, yurtdışında yeniden imal ettirdi.

Projeyi yürüten firma, sil baştan yeniden yapılacak olan bu catwalk montajını 31 Mayıs Pazar günü başlatıyor.

Bu çalışmalar nedeniyle İzmit Körfezi’ne gemi giriş çıkış trafiği, emniyet açısından 31 Mayıs pazar gününden 4 Haziran Perşembe gününe kadar 08.00-18.00 saatleri arasında durdurulacak.

Gemiler İzmit Körfezi’ne bu saatler dışında gece kontrollü bir şekilde giriş çıkış yapacak.

Çalışma programına göre İzmit körfezi’ne giriş çıkışlar emniyet açısından daha sonra da belirli saatlerde durduruyacak. Bunların duyurularını liman başkanlığı yapacak.  

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