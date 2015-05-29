İzmit Körfezi ulaşıma kapatılıyor

Orhangazi İzmir Otoyol Projesi'nin İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü'nde, mart ayında kopan catwalk (kediyolu) halatlarının yeniden montajı nedeniyle körfeze gemi giriş çıkışı, 31 Mayıs pazar gününden 4 Haziran Perşembe gününe kadar 08.00-18.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak.

İstanbul-İzmir karayolu yolculuğunu yaklaşık 3,5 saate indirecek olan otoyol projesinin en önemli geçiş noktası olan Körfez Köprüsü’nde, geçen Şubat ayı başında iki yakayı biraraya getiren her biri 8’er tonluk halatlar çekilmiş, bunların üzerine de işçi ve mühendislerin çalışacağı catwalk (kediyolu) montajına başlanmıştı. Ancak 21 Mart’ta batı yönündeki bu halatlardan biri Hersek Burnu’ndaki ayağın üzerinde bulunan bağlantı yerindeki parçanın kopması sonucu, İzmit Körfezi’ne düşmüştü.



Olay sırasında hat üzerinde çalışanın olmaması olası bir faciayı önlerken, İzmit Körfezi’ne gemi giriş çıkışı birkaç gün durdurulmuştu. Bu olayın ardından, kazadan kendisini sorumlu tuttuğu belirtilen Japon Başmühendis Kishi Ryoichi de bir mektup bırakarak intihar etmişti.

Bu süre içinde gerekli inceleme ve tespitler yapıldıktan sonra inşaatı yüklenen firma, yurt dışından getirttiği özel ekiplere kopan kablolar ile bunların bağlantı yerlerini tamamen söktürüp, yurt dışında yeniden imal ettirdi. Firma, sil baştan yeniden yapılacak olan bu catwalk montajını 31 Mayıs Pazar günü başlatıyor.

Bu çalışmalar nedeniyle İzmit Körfezi’ne gemi giriş çıkış trafiği, emniyet açısından 31 Mayıs pazar gününden 4 Haziran Perşembe gününe kadar 08.00- 18.00 saatleri arasında durdurulacak. Gemiler İzmit Körfezi’ne bu saatler dışında gece kontrollü bir şekilde giriş çıkış yapacak. Çalışma programına göre İzmit körfezi’ne giriş çıkışlar emniyet açısından daha sonra da belirli saatlerde durduruyacak. Bunların duyurularını Liman başkanlığı yapacak.