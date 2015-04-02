Körfez ülkelerini kum fırtınası vurdu

Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'te etkili olan kum fırtınası nedeniyle bazı uçak seferleri iptal oldu, okullar tatil edildi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde etkili olan kum fırtınasının, uçakların havaalanlarına iniş ve kalkışlarını etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, başkent Riyad'da Kral Halid, Dammam'da Kral Fehd ve el-Kaysume kentindeki Hafr el-Batın havaalanlarında etkili olan kum fırtınası nedeniyle uçuşların bazılarının ertelendiği, iniş yapacak bazı uçakların alternatif havaalanlarına yönlendirildiği ve bazılarının ise kalkış yaptıkları yere geri gönderildiği belirtildi.

Suudi Arabistan Doğu Bölgesi Sivil Savunma Müdürlüğü de bölgedeki kum fırtınası nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı tüm tedbirlerin alındığını duyurdu.

Eğitim müdürlüklerinden yapılan açıklamada da kum fırtınasının etkili olduğu Riyad ve doğu bölgelerinde eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Kum fırtınasının Katar'ın farklı bölgelerini de etkisi altına alması nedeniyle ülkedeki tüm okullar bugün tatil edildi.

Katar Yüksek Eğitim Kurulu'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kum fırtınası nedeniyle ülkedeki devlete ait ve özel tüm okullar perşembe günü tatil edildi" ifadesi kullanıldı.

Bahreyn'de de Uluslararası Havalimanı yetkililerinden bir kaynak da kum fırtınasının uçak seferlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Kuveyt'te de Güvenlik Enformasyon Müdürlüğü de ülkede etkili olan toz dalgası nedeniyle halkı uyardı.