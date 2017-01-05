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İzmir'deki saldırıda yaralananların isimleri belli oldu

Saldırıda polis Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit oldu, 2'si polis 9 kişi de yaralandı

05 Ocak 2017 22:49

İzmir'de Bayraklı ilçesindeki adliye binası yakınlarında akşam saatlerinde terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda, 1 polis memuru ve 1 adliye çalışanı şehit olurken, 2 saldırgan ölü ele geçirildi.

Saldırısında polis memuru Fethi Sekin ve adliyede değil katip olarak görev yapan Musa Can şehit oldu, ikisi polis 9 kişi de yaralandı.

Yaralıların isimleri ise şu şekilde:
 

Mehmet Ali Gökçe (Polis)
Oğuzhan Batuhan Atik (Polis)
Bülent Karagöz
Cansu Güler
Gökhan Mertol
Nadire Ayçiçek
Sibel Avcı
Ersoy Kaya
Feride Karamıkoğlu

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