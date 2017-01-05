İzmir Valisi: Elde olan veriler şu anda PKK'yı gösteriyor; şehit polisimizin dikkati sayesinde asıl saldırı önlendi

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında 1 polis memuru ve 1 adliye çalışanın şehit olduğunu, 6 ya da 7 kişinin de yaralandığını açıkladı. Vali, teröristlerin üzerinden iki adet kalaşnikof, 8 el bombası ve RPG7 roketatar ele geçirildiğini bildirirken, "Şehit polisimizin dikkati sayesinde asıl saldırı önlendi. Elde olan veriler şu anda PKK'yı gösteriyor" dedi.

Saldırının gerçekleştiği yerde basın açıklama yapan Vali Ayyıldız'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Teröristlerin üzerinde iki adet kalaşnikof, 8 el bombası ve RPG7 roketatar ele geçirildi. Alınan tedbirlerin ve cefakar ve vefakar, şehit olmayı göze alarak durumu atlatan emniyet görevlilerimizden Allah'tan razı olsun. Şehit polisimizin dikkati sayesinde asıl saldırı önlendi. Bu hadiselerde sizin sağduyulu davranmanız ciddi anlamda önemlidir. Bir araç daha kontrollü bir şekilde patlatıldı. Elde olan veriler, saldırıyı düzenleyenin PKK olduğunu gösteriyor. Kimlik tespiti kapsamında böyle bir değerlendirme yapıldı.

Buradaki hadise sayın başsavcımız, emniyet müdürümüzle güvenlik değerlendirmelerinde her türlü önlemleri alıyoruz. Polis kontrol noktasındaki bir arkadaşımızın fark etmesi üzerine çatışma çıkıyor. Araç da bombalı olduğu için kaçarken patlatılıyor ve bu esnada oluyor.

İstihbaratlar değerlendiriliyor, üçüncü şahıs kimdir nedir diye. Biz yine de olma ihtimaline karşı teyakkuz halindeyiz. İki terörist ise ölü ele geçirildi. Şimdi şu anda 3'ü polis memurumuz olmak üzere toplam 6-7 civarında yaralımız var.

İzmir'deki çatışma anında adliyenin içinden görüntüler...