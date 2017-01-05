HDP’den İzmir’deki saldırı için kınama

HDP, İzmir’deki terör saldırısı sonrası bir kınama mesajı yayınladı. Mesajda, saldırının “en sert biçimde kınandığını” ifade edilirken, “Bu ülke insanları daha fazla bedel ödemeyi, daha fazla can kaybını hak etmiyor” denildi.

Açıklamada "Türkiye’nin sorunlarını şiddet yoluyla, çatışarak ve savaşarak değil; diyalogla, müzakereyle, demokratikleşmeyle aşmak mümkündür" ifadelerine yer verildi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) yaptığı açıklama şöyle:

"İzmir’de Adliye önünde yapılan saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Saldırıda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

"Daha önce defalarca söylediklerimizi bir kez daha vurguluyoruz: Türkiye’nin sorunlarını şiddet yoluyla, çatışarak ve savaşarak değil; diyalogla, müzakereyle, demokratikleşmeyle aşmak mümkündür. Sorunları aşmanın yolu demokratik siyasettir, sağduyulu davranıştır.

"Siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını, demokratik yapıları, tüm toplumu şiddet karşıtlığında; barış, kardeşlik ve demokrasi adımları etrafında buluşmaya ve sorunlarımızı konuşarak çözmeye çağırıyoruz.

"Daha geriye gitmeden, sadece son bir ayda art arda yaşananlara baktığımızda, artık kınama ve lanetleme sözlerinin iyice anlamsızlaştığı bir dönemde olduğumuzu görüyoruz. Bu ülke insanları daha fazla bedel ödemeyi, daha fazla can kaybını hak etmiyor."