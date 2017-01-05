İzmir’de saldırıyı engellerken şehit olan polis: Fethi Sekin

İzmir Adliyesi C Kapısı yakınlarındaki hâkim ve savcı otoparkında bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Polis memuru Fethi Sekin’in dikkatiyle teröristler asıl amaçlarına ulaşamadı.

Sekin, Elazığ’ın Baskil ilçesi nüfusuna kayıtlıydı.

Fethi Sekin’in cenazesi, Baskil’e bağlı Doğancık köyünde toprağa verilecek.

Ne yaşandı?

Adliye girişindeki trafik noktasında görevli olan polis memuru Sekin, teröristlerin arkasına saklandığı aracın yakınına kadar gitti.

Sekin, bu sırada uzun namlulu silahlarla ateş açan teröristlerden birini yakın mesafeden vurdu.

Mermisi bitince bölgeden uzaklaşmaya çalışan Sekin, diğer terörist tarafından vurularak şehit edildi.

Terörist daha sonra olay yerine gelen diğer polisler tarafından öldürüldü.

Vali kahramanlığı anlattı

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, şehit polis memurunun kahramanlığını şöyle anlattı:

“Teröristlerin üzerinde iki adet kalaşnikof, 8 el bombası ve RPG7 roketatar ele geçirildi. Alınan tedbirlerin ve cefakar ve vefakar, şehit olmayı göze alarak durumu atlatan emniyet görevlilerimizden Allah'tan razı olsun. Şehit polisimizin dikkati sayesinde asıl saldırı önlendi.”

Şehit polis Fethi Sekin'in saldırganları fark ettiği ve çatışmanın başladığı anın görüntüsü ortaya çıktı:

Eşi gözyaşlarına boğuldu

İzmir Adliyesi yakınlarında meydana gelen hain terör saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin gözyaşları içerisinde Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ayrıldı.

İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önünde bomba yüklü aracın patlatılması ve ardından çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ve şehidin kardeşi, haberi alır almaz şehidin kaldırıldığı Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Burada bir süre kalan şehidin eşi Rabia Sekin ve şehidin kardeşi daha sonra gözyaşları içinde polislerle birlikte hastaneden ayrılarak evine geçti.

"Babamız evde yok, kapıyı açamayız"

İzmir Adliyesi'ndeki patlamada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in acı haberini Bayraklı Osmangazi Mahallesi'ndeki evine gelerek haber vermek isteyen polislere Sekin'in çocukları kapıyı açmadı.

Dairenin kapısını çalan polis memurlarına, Sekin'in çocukları Tolunay (16), Dila (15) ve Nisa (8), "Babamız evde yok kapıyı açamayız" yanıtını verdi.

Bu sırada şehit polisin eşi Rabia Sekin'in evde olmadığı belirtildi. Polis memurları, çocukları, "Biz zaten babanız için geldik, onun arkadaşlarıyız" diyerek ikna etti ve eve girdi. Polisler acı haberi, şehidin eşi Rabia Sekin eve gelince verdi.

Şehit polisin oturduğu dokuz katlı apartmana beş katı kaplayacak şekilde Türk bayrağı asıldı.

3 yıl önce ölümden dönmüştü

İzmir'de adliye önündeki patlamada teröristlerle son mermisine kadar çatışmaya giren ve şehit düşen trafik polisi Fethi Sekin, 2014 yılında da ölümden dönmüştü.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler' timlerinde görevli polis memuru Fethi Sekin, caddeden karşı tarafa geçmek için hamle yapmış, bu sırada, bir duruşma için adliyeye gelen 16 DO 044 plakalı otomobilin sürücüsü, tek yön olan yolda manevra yapınca, karşıya geçmeye çalışan Sekin'e çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle havaya savrulup takla atan trafik polisi Sekin, sevk edilen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazadan dolayı belinde ve sırtında zedelenmeler meydana gelen Sekin'e 5 gün 'iş göremez' raporu verilmiş, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansımıştı.

55 gün önce annesini kaybetmiş

İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen PKK'lı teröristlerce çatışırken şehit olan ve katliamı önleyen polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden kaybettiği ortaya çıktı.

İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ile gerçekleştirilen terör saldırısında teröristleri fark ederek onlarla çatışmaya girip, katliamı önlerken şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Şehit polis Sekin'in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden dolayı kaybettiği ve 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin'in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir'deki oğlunun yanına gittiği belirtildi. 6 kardeşi olan ve 8 yıldır İzmir'de bulunan şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesinin de Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyüne getirilip toprağa verileceği belirtildi.