İzmir'de tartışma yaratan heykeli balyozla kırdılar

İzmir’de Serdar K, isimli bir kişi, ahşap müzisyen heykelini balyozla kırdı. Şahıs polis tarafından gözaltına alındı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığı öne sürülen Serdar K., eline aldığı balyozla heykelin bulunduğu metro istasyonuna gitti. Şahıs, elindeki balyozla heykele defalarca vurarak kırdı.



Vatandaşı fark eden metronun güvenlik görevlileri ise hemen bölgeye koştu. Güvenlik, Serdar K.’nin elinden balyozu alarak polis çağırdı.

Milliyet'in haberine göre, bölgeye gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü.



İzmir’de en yoğun kullanılan metro istasyonlarından İzmirspor durağına yerleştirilen ahşap müzisyen heykel tartışmalara neden olmuş ve sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girmişti.

Daha önce, AKP Karabağlar Meclis Üyesi Emrullah Kavuz da, bezle heykelin bir kısmını 'müstehcen' olduğu iddiasıyla kapatmıştı.