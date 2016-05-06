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AKP'li meclis üyesi, müzisyen heykelini "müstehcen" diyerek bezle kapattı!

İzmir Metro A.Ş. de bir açıklama yayımlayarak, 'Müzisyen' adlı çalışmanın mitolojik bir figür olduğunu belirtti

06 Mayıs 2016 02:09

İzmir’de, bir metro istasyonuna yerleştirilen yarı çıplak ahşap heykel tartışma konusu oldu. AKP Karabağlar Meclis Üyesi Emrullah Kavuz, yanında getirdiği bir bezle heykelin bir kısmını müstehcen olduğu iddia ederek kapattı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, yanında getirdiği bir bezle heykelin bir kısmını kapatan, Emrullah Kavuz,  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na seslenerek, “Bu millet sana belediyecilik anlamında hizmet edesin diye oy verdi. Bu milletin ahlaki değerleriyle oynayasın diye değil. Bütün İzmir halkı şuan bu heykelden dolayı sizden nefret ediyor" dedi.

Yaşanan ilginç protesto eylemi sırasında metronun güvenlik görevlileri heykelin olduğu noktaya geldi.

Güvenlik görevlileri, Emrullah Kavuz ve beraberindekileri eylem nedeniyle uyardı.

Protesto, daha sonra olaysız bir şekilde sona ererken, görevliler heykele bağlanan bezi sökerek alanı boşalttı.

Konuyla ilgili İzmir Metro A.Ş. de bir açıklama yayımlayarak, 'Müzisyen' adlı çalışmanın mitolojik bir figür olduğunu belirtmişti.

Açıklamada, "Bu eser yıllardır her gün binlerce yolcu tarafından görülmüş ve herhangi bir rahatsızlığa neden olmamıştır" denmişti.

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