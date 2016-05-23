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Diyanet 'heykel' iddiasını yalanladı

Diyanet, Mehmet Görmez'in söylediği iddia edilen cümlelerin kendisine ait olmadığını açıkladı

23 Mayıs 2016 23:34

Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı internet siteleri ve sosyal medyada Atatürk heykelleriyle ilgili Başkan Mehmet Görmez'e isnat edilen cümleler yalanlandı.

Başkanlık Basın Müşavirliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başkan Görmez'in 19 Mayıs'ta Atatürk heykelleri ile ilgili söylediği iddia edilen cümlelerin kendisine ait olmadığı ve Görmez'in belirtilen günde konuyla ilgili bir konuşma veya açıklama yapmadığı belirtildi.

hürriyet'in haberine göre, açıklamada, "Birkaç gündür Diyanet İşleri Başkanımıza isnat edilerek, sosyal medyada gündeme getirilen açıklamalar kendisine ait değildir. 19 Mayıs'ta dile getirdiği iddia edilen cümleler yalan ve maksatlı olup, milletimizin bu iftiralara itibar etmeyeceği açıktır." ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada Mehmet Görmez'in, Atatürk heykellerine 'put' dediği iddia edilmişti.

 

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